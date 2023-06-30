Выучила русский и уехала из Франции. Почему журналистка решила работать репортёром на Донбассе?

Г ригорий Азаренок: Вы французский журналист, интересный, успешный. А почему вы выбрали непокоренный, но и не признанный никем Донбасс? Ведь это не сулит никаких журналистских премий, никакого медийного признания. Почему вас привлекли эти люди, эта земля, эти территории?

Кристель Нэан:

Я видела, как наши СМИ в Европе и во Франции специально постоянно врали. Даже когда был Майдан, я уже это поняла. Я видела, как все началось. В 2015-м и начале 2016 года здесь был один французский журналист Лоран Брайар, который постоянно работал на Донбассе. Но он смог работать там только один год, потому что его жена ждала в Москве. Я поняла, что, когда он ушел, никого больше нет, чтобы заниматься этой работой. Я говорила по-английски, но на тот момент еще не говорила по-русски. Я решила, что буду учить.

Я хотела делать свои репортажи. В агентстве, где работал Брайар, было много контента на английском и очень мало на французском. Так что я им помогала делать переводы с английского на французский язык. И всегда люди на Facebook говорили: ну, ты передаешь русскую пропаганду, но ты не знаешь, что реально происходит там. И был момент, я решила: я поеду туда и буду делать репортажи, чтобы вы видели, что реально происходит. Вы не сможете опять мне сказать, что я не знаю, что реально происходит.

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