«В детдоме воспитают лучше, чем такая мать!» Ответственность за педофилию должны нести и родители – студентка БГУ

Педофилы. Есть такая проблема в обществе. Только по данным МВД, за год зафиксировано более 600 случаев. Кто в зоне риска и как с этим бороться? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азарёнком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Александра Горбатова, студент Белорусского государственного университета:

Мы говорим об ответственности только для педофилов, но мы должны вводить ответственность для родителей. Недавно была история, когда 11-летнюю девочку насиловал отчим, мать его выгнала, а через полгода она его простила, он вернулся в семью и продолжил это дело. А девочка не хочет возвращаться домой, потому что в семье творится такое, начинает допоздна гулять, плохие компании, наркомания, проституция. Все это порождает. И куда катится общество, в какую яму?

Григорий Азаренок, СТВ:

А какая может быть ответственность?

Александра Горбатова:

Уголовная!

Григорий Азаренок:

То есть мать посадить, а ребенка отдать в детдом?

Александра Горбатова:

Ее в детдоме воспитают лучше, чем такая мать, которая позволяет отчиму издеваться над ребенком.