«В детдоме воспитают лучше, чем такая мать!» Ответственность за педофилию должны нести и родители – студентка БГУ

Педофилы. Есть такая проблема в обществе. Только по данным МВД, за год зафиксировано более 600 случаев. Кто в зоне риска и как с этим бороться? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азарёнком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Педофилы. Есть такая проблема в обществе. Только по данным МВД, за год зафиксировано более 600 случаев. Кто в зоне риска и как с этим бороться? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азарёнком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Александра Горбатова, студент Белорусского государственного университета:
Мы говорим об ответственности только для педофилов, но мы должны вводить ответственность для родителей. Недавно была история, когда 11-летнюю девочку насиловал отчим, мать его выгнала, а через полгода она его простила, он вернулся в семью и продолжил это дело. А девочка не хочет возвращаться домой, потому что в семье творится такое, начинает допоздна гулять, плохие компании, наркомания, проституция. Все это порождает. И куда катится общество, в какую яму?
Григорий Азаренок, СТВ:
А какая может быть ответственность?
Александра Горбатова:
Уголовная!
Григорий Азаренок:
То есть мать посадить, а ребенка отдать в детдом?
Александра Горбатова:
Ее в детдоме воспитают лучше, чем такая мать, которая позволяет отчиму издеваться над ребенком.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
С детьми надо работать, потому что у нас есть случаи, когда 13-летние дети совершают акт насилия, педофилии над теми, кто младше. 13-летний, у которого еще ничего не выросло, совершает такие акты. Это реальность. И это часто идет из семьи. Как его там воспитывают, какое ему там оказывают внимание, как с ним работают педагоги, если он в 13 лет совершает акт насилия над теми, кто младше него? Это кошмар! Что будет в будущем? 10-летние будут насиловать детей? Страшно себе представить!
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