«Здесь у нас тоже много проблем». Лукашенко обсудил вопросы кадров и идеологии

В конце февраля 2024 года в Беларуси впервые пройдет единый день голосования. Это предусмотрено обновленной Конституцией. Белорусы будут определять состав парламента, а также выберут депутатов местных советов различных уровней. Александр Лукашенко не раз уже отмечал, что не стоит ждать легкой кампании. Потому нужно сделать так, чтобы не раскачались страна и общество, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вступаем в электоральную кампанию. Она будет длительной: и этот, и следующий год, начиная с местных органов власти, местных советов, Всебелорусское народное собрание (новое у нас направление) и заканчивая президентскими выборами. С одной стороны, мобилизация людей и наша мобилизация. С другой стороны, конечно, надо сделать так, чтобы не раскачалась страна и общество, как это было прежде. Кадровые вопросы, идеологии. Здесь у нас тоже много проблем, много вопросов. Вроде как-то работаем, но желательно, чтобы эффективность была выше.

Согласно Конституции, после единого дня голосования и не позднее чем через 60 дней должно состояться первое заседание Всебелорусского народного собрания, то есть до 25 апреля. По итогам референдума ВНС приобрело конституционный статус.