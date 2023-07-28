Игорь Тур: «Территория Украины уже полностью переходит под контроль Российской Федерации»

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Украина уже, территория Украины, уже полностью переходит под контроль Российской Федерации. Мысль расскажу следующим образом. Какая-то часть Украины после СВО, вне зависимости от договоренностей, будет прямо либо косвенно входить в зону интересов Российской Федерации. Это может быть включение в состав, любая другая интеграция – неважно. Останется какая-то другая Украина, половинчатая. И когда эта другая Украина, якобы независимая, начнет возвращать те долги западному миру, которые она набрала для того, чтобы успешно якобы воевать с Россией, то людям там жить станет настолько невыносимо, что они сами попросятся: а можно, пожалуйста, мы будем с Россией для того, чтобы не быть с ними? Поэтому, в общем-то, стратегически уже вся территория Украины в каком-то обозримом, но далеком будущем, возвращается в славянское лоно, если, на мой взгляд, не произойдет чего-то прямо сверхнеожиданного. А так жители Украины прекрасно понимают, что это тупиковый путь в никуда.

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