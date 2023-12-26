Волшебная сказка в гости к каждому ребёнку. Марафон «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси

Новости Беларуси. Считанные дни остаются до Нового года. И в эту волшебную неделю по стране шагает благотворительный марафон добра «Наши дети». Благодаря этой многолетней традиции абсолютно каждый ребенок может ощутить радость от приближающегося праздника. К республиканскому новогоднему проекту присоединяются высшие должностные лица, представители общественных организаций и предприятий, спортсмены, артисты, чтобы окружить заботой детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О важности сохранения доброты в сердце – в репортаже Галины Буро.

Изящная балерина в воздушном платье 9-летней Божене кажется самой эффектной игрушкой на елке. Ведь в ее маленькой жизни так не хватает сказки. Девочка впервые встретит Новый год в детском доме. В глазах слезы, но все же это ее любимый праздник – время загадать желание.

Божена Базарова, воспитанница Понемуньского детского дома Гродно:

Все, кто выступает, приносят людям радость и все мечты сбываются.

– А ты о чем мечтаешь?

– Попасть домой.

И такая мечта, пожалуй, здесь одна на всех. В данный момент в Понемунском детском доме проживают 48 воспитанников. Все они разного возраста, и каждый со своей непростой историей. Под Новый год эти дети очень верят в чудо, и рады гостям, которые приходят с подарками.

Разбитую детскую сказку вновь зажечь в маленьких сердцах. Вдохнуть веру в доброту, любовь и заботу. Это и есть благородная миссия республиканского марафона добра «Наши дети», чтобы каждый ребенок в любом уголке страны окунулся в окрыляющий мир новогодних чудес.

И все же, какая сказка без подарков: гости вручили денежные сертификаты на обновление материально-технической базы, фирменные мячи футбольного клуба «Неман» и, конечно, сладости.

Для страны важен каждый ребенок! Именно поэтому сотни белорусов по всей стране подключаются к новогоднему марафону. Яркие впечатления и целая буря эмоций. Сегодняшний день наверняка на долгие годы запомнится ребятам, для которых Белорусский союз женщин организовал необычное приключение. Свои двери для 130 воспитанников социально-педагогических центров, домов семейного типа и детских домов открыл столичный зоопарк.

Эрика Лавринович:

Я поснимала на телефон некоторых животных. Мне понравились олень, тигр, лев. Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Это дети, которых немножко подвели мы, взрослые. И мы должны показать этим детям, что каждый этот ребенок очень важен для нашей страны – для нас, взрослых. И мы, взрослые, бываем очень разные. Каждая область отбирала сама ребятишек. Главное – чтобы это были те, кому тепло и забота особенно нужны в это время. Это был самый главный критерий. И по тому, что я слышу от деток: слышу, как они радуются тому, что видят вокруг, – я думаю, что у нас получилось.

Среди адресов, куда заглянула новогодняя сказка и Белыничская специальная школа-интернат. К детям приехали первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, председатель правления Банка развития Александр Егоров и руководство Могилевской области. В дресс-коде почетных гостей отличительный знак – варежка добра. В эти дни они помогают главному волшебнику зимы в исполнении желаний маленьких белорусов, которые в силу разных обстоятельств особенно нуждаются в поддержке и внимании. В Белыничской школе-интернате 110 воспитанников, почти половина из них остались без попечения родителей. Любимые сказочные герои, трогательные стихотворения, хороводы у елки и, конечно, сладкие подарки.

Артем Клименков, воспитанник Белыничской специальной школы-интерната:

Я готовился очень активно. Роль от зубов отскакивала, потому что в этой школе я молодец: я хорошо учусь, быстро запоминаю стихи.

Чудеса не только у елки и не только сегодня. Преображения коснутся всей школы. Правительство вместе с банком развития возьмет шефство над учреждением на весь следующий год. В школе появится новая мебель и современная бытовая техника. Среди подарков – медиапроектор.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Эти детки должны почувствовать заботу о себе. Не надо здесь браться за многое. Может быть так: постепенно, последовательно. Чтобы каждый ребенок, каждый гражданин, взрослый почувствовал эту заботу.

Александр Егоров, председатель правления Банка развития:

В этом году мы взаимодействовать будем с этой школой. Примерно на 56 000 белорусских рублей оказали спонсорскую помощь. Также мы сейчас смотрим школы по всей стране. По одной в каждом регионе. Юрий Караев в рамках марафона «Наши дети» посетил Понемуньский детский дом.