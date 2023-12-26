В Минской области выполнили план по вводу новых молочно-товарных комплексов

Новости Беларуси. Новый импульс для развития получил в 2023 году аграрный сектор Минской области. В регионе уже возвели 29 новых животноводческих комплексов. Еще один сдадут в ближайшие дни. 20 построили при поддержке Минска по поручению главы государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возможности одного из таких объектов в Копыльском районе во время рабочей поездки оценил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Молочно-товарный комплекс хозяйства «Старица-Агро» рассчитан на 700 голов. Это два помещения и доильно-молочный блок с новым оборудованием. Оно позволяет идентифицировать животных и управлять селекционными процессами. Обновление поможет повысить производственные показатели.

Владимир Рудаковский, директор сельхозпредприятия «Старица-Агро»:

Планируем в 2024 году выйти на 2700-3000 поголовье скота, чтоб доить порядка 67 тонн молока в сутки, сегодня мы доим 40 тонн молока в сутки.

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Мы сработали за этот год очень неплохо: у нас есть темп роста по производству молока, мяса, поэтому смотрим с надеждой в будущее. Молоко сегодня очень прибыльно, рентабельно. В этом направлении двигаемся дальше.

Еще один новый для Копыльского района проект – открытие линии по производству сухого быстрорастворимого молока. Значимость современного производственного участка переоценить сложно – товар востребованный как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Почему мы делаем ставку на сухие продукты? Они позволяют с минимальными потерями проходить вот эти этапы из-за длительности срока хранения этих продуктов и условий хранения. Ну и, что тоже немаловажно, сухие продукты – товар, который можно продавать по всему миру.