Более 600 пожарных задействованы для борьбы с лесными пожарами в Португалии

Более 600 пожарных задействованы для борьбы с бушующими лесными пожарами в северной и центральной Португалии, где за последние сутки сгорело более 10 тысяч гектаров земли. Ситуация остается критической, пламя по-прежнему активно и не контролируется, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах с места происшествия видны обугленные лесные массивы, густой дым и спасательные бригады, работающие на пересеченной местности. Одна из деревень эвакуирована, поскольку огонь приблизился к жилым домам. Лесной пожар нарастает с высокой скоростью, подпитывается сухой растительностью и обширными плантациями эвкалиптов, которые легко горят.

Воздушные подразделения и десятки пожарных машин мобилизованы для поддержки операций на земле. Значительная часть сил пожаротушения состоит из добровольцев, а это может осложнить реагирование на другие чрезвычайные ситуации.