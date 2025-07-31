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На Камчатке отменили угрозу цунами после мощного землетрясения

31 июля 2025 07:09
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На Камчатке отменили угрозу цунами. Об этом сообщили в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Камчатке отменили угрозу цунами после мощного землетрясения-2

Осмотр зданий продолжится. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, однако внутренняя акватория морского терминала «Северо-Курильск» пока остается закрытой. Судоходство в регионе также временно приостановлено. 

Напомним, 30 июля вблизи российской Камчатки зафиксировали самое сильное за последние семь десятилетий землетрясение магнитудой 8,8. Позже власти объявили угрозу цунами и режим ЧС. Местных жителей эвакуировали.

# Землетрясение # Россия

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