На Камчатке отменили угрозу цунами после мощного землетрясения

На Камчатке отменили угрозу цунами. Об этом сообщили в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осмотр зданий продолжится. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, однако внутренняя акватория морского терминала «Северо-Курильск» пока остается закрытой. Судоходство в регионе также временно приостановлено.

Напомним, 30 июля вблизи российской Камчатки зафиксировали самое сильное за последние семь десятилетий землетрясение магнитудой 8,8. Позже власти объявили угрозу цунами и режим ЧС. Местных жителей эвакуировали.