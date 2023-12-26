Юрий Караев в рамках марафона «Наши дети» посетил Понемуньский детский дом

Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев побывал в гостях у детей, которые остались без попечения родителей. В этом детском доме 48 воспитанников от 3 до 16 лет. Каждый со своей, к сожалению, печальной историей. Но под Новый год детей объединяет одна общая вера в чудо. И праздник возле елки с волшебными зимними персонажами помогает зажечь в маленьких сердцах огонек веры в добро – в этом и заключается задача взрослых.

Мелисса Высоцкая, воспитанница Понемуньского детского дома Гродно:

Я люблю Новый год, потому что я сама там выступаю, но этого сама не вижу. Я мечтаю хорошо жить.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Этим детям, может, не всегда хватает родительского тепла, поэтому к ним всегда приходим, понимая, что им тоже очень важно увидеть чудо, отеческую заботу, материнскую. Пожелаем всем им добра, здоровья, в первую очередь, чтобы у нас было всегда мирное небо над головой, наше руководство, как вы видите, к этому принимает все усилия. И 100 процентов мы уверены, что у них точно будет хорошая жизнь, хорошее счастливое детство.