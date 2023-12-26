В Минске организовано 20 площадок для новогодних гуляний

Новости Беларуси. В столице подготовлена масштабная культурно-развлекательная новогодняя программа. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января мероприятия запланированы в каждом районе города. В Московском гуляния пройдут в парке Павлова, а в Первомайском центральной точкой станет площадка у Национальной библиотеки. Всего 20 локаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Основные площадки, если мы говорим, то в каждом районе будет по 3-4 площадки. Это для того, чтобы приблизить эти площадки для жителей микрорайонов, чтобы они не выдвигались в центр, а могли выйти из подъезда и встретить со всеми своими родными и близкими, да и со знакомыми, новогоднее мероприятие. Конечно же, на Раковской, 25 также будет программа с 18:30 до 20:00 проходить каждый день до 7 января.