В Минске организовано 20 площадок для новогодних гуляний
Новости Беларуси. В столице подготовлена масштабная культурно-развлекательная новогодняя программа. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января мероприятия запланированы в каждом районе города. В Московском гуляния пройдут в парке Павлова, а в Первомайском центральной точкой станет площадка у Национальной библиотеки. Всего 20 локаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Основные городские праздничные площадки будут расположены у Дворца спорта и в Верхнем городе. Первая порадует развлекательной программой «Моя новогодняя кассета». Для гостей и жителей Минска состоится выступление звезд белорусской эстрады. Это победители «Славянского базара» и других национальных конкурсов. Хедлайнером станет Александр Солодуха.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Основные площадки, если мы говорим, то в каждом районе будет по 3-4 площадки. Это для того, чтобы приблизить эти площадки для жителей микрорайонов, чтобы они не выдвигались в центр, а могли выйти из подъезда и встретить со всеми своими родными и близкими, да и со знакомыми, новогоднее мероприятие. Конечно же, на Раковской, 25 также будет программа с 18:30 до 20:00 проходить каждый день до 7 января.
Всего в Минске в канун Рождества и Нового года запланировано более 250 мероприятий. Среди них интерактивные представления, концерты и спектакли.