В Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже состоялся благотворительный концерт

Новости Беларуси. Сказочные представления, танцевальные номера и яркая концертная программа. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает дарить праздник тем, кто в этом больше всего нуждается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже прошел концерт для воспитанников детского дома № 5. В зале собрались около 30 ребят. Программу для маленьких зрителей подготовили учащиеся. С юными артистами ребята смогли окунуться в сказку. Настоящим сюрпризом стал фрагмент из балета «Щелкунчик». Все дети получили новогодние подарки от Деда Мороза.

Анастасия Борисевич:

Мы посетили это прекрасное место. Увидели очень много талантливых детей, которые стараются, добиваются успехов. У нас тоже есть очень много деток, которые танцуют, рисуют. Пытаются добиться успехов в творчестве.

Ольга Лаппо, преподаватель Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа:

Мы проводим эти замечательные праздники. Они называются «Дети детям». Очень волнительно каждый раз перед Новым годом делать такой замечательный праздник и передавать ту эстетику и культуру, которую несет танец.

Зория Дусенко, директор Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа:

В Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже есть хорошая традиция: много лет подряд, в канун Рождества Христова и Нового года, проводится благотворительный рождественский проект «Наши дети». На сцене театра колледжа проходит праздник. Юные артисты, воспитанники гимназии-колледжа, дарят свою любовь приглашенным, теплоту своих сердец и открывают мир красоты и гармонии.