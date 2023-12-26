В Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже состоялся благотворительный концерт
Новости Беларуси. Сказочные представления, танцевальные номера и яркая концертная программа. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает дарить праздник тем, кто в этом больше всего нуждается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, в Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже прошел концерт для воспитанников детского дома № 5. В зале собрались около 30 ребят. Программу для маленьких зрителей подготовили учащиеся. С юными артистами ребята смогли окунуться в сказку. Настоящим сюрпризом стал фрагмент из балета «Щелкунчик». Все дети получили новогодние подарки от Деда Мороза.
Анастасия Борисевич:
Мы посетили это прекрасное место. Увидели очень много талантливых детей, которые стараются, добиваются успехов. У нас тоже есть очень много деток, которые танцуют, рисуют. Пытаются добиться успехов в творчестве.
Ольга Лаппо, преподаватель Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа:
Мы проводим эти замечательные праздники. Они называются «Дети детям». Очень волнительно каждый раз перед Новым годом делать такой замечательный праздник и передавать ту эстетику и культуру, которую несет танец.
Зория Дусенко, директор Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа:
В Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже есть хорошая традиция: много лет подряд, в канун Рождества Христова и Нового года, проводится благотворительный рождественский проект «Наши дети». На сцене театра колледжа проходит праздник. Юные артисты, воспитанники гимназии-колледжа, дарят свою любовь приглашенным, теплоту своих сердец и открывают мир красоты и гармонии.
Вот уже более четверти века самый теплый и душевный марафон «Наши дети» дарит праздник ребятам по всей стране. В эти дни представители органов власти и общественных объединений посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, чтобы подарить новогоднее чудо каждому ребенку.