На пляже в Гродно установили инклюзивный водный пандус

Купание доступно всем. В Год благоустройства на пляже в Гродно устанавливают инклюзивный водный пандус. Им могут пользоваться инвалиды-колясочники, а также пожилые люди и мамы с детьми, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модульная конструкция на городском пляже областного центра смонтирована впервые – пилотный проект реализовали на озере Юбилейное. Нержавеющая сталь, плавный спуск в воду – глубина погружения рассчитана на полметра. Для безопасности купания помост оборудован перилами. Освежиться в водоеме с комфортом теперь сможет любой человек, независимо от возраста и физических способностей. Если такой вариант купания станет востребован, инклюзивными пандусами оборудуют и другие пляжи города.