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На пляже в Гродно установили инклюзивный водный пандус

31 июля 2025 07:11
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Купание доступно всем. В Год благоустройства на пляже в Гродно устанавливают инклюзивный водный пандус. Им могут пользоваться инвалиды-колясочники, а также пожилые люди и мамы с детьми, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пляже в Гродно установили инклюзивный водный пандус-2

Модульная конструкция на городском пляже областного центра смонтирована впервые – пилотный проект реализовали на озере Юбилейное. Нержавеющая сталь, плавный спуск в воду – глубина погружения рассчитана на полметра. Для безопасности купания помост оборудован перилами. Освежиться в водоеме с комфортом теперь сможет любой человек, независимо от возраста и физических способностей. Если такой вариант купания станет востребован, инклюзивными пандусами оборудуют и другие пляжи города.

На пляже в Гродно установили инклюзивный водный пандус-4

Дмитрий Веришко, начальник отдела благоустройства Гродненского городского отдела ЖКХ:
Пандус позволит маломобильным гражданам беспрепятственно и самостоятельно выходить к воде, что способствует укреплению чувства самостоятельности, достойного уровня жизни и социальной интеграции. 

Инклюзивный пандус установили в рамках масштабного проекта по благоустройству территории. Работу вели не один месяц – и теперь зона отдыха уже признана лучшей в стране по результатам конкурса Минприроды.

# Год благоустройства # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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