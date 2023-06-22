«Не знает, где находится супруг». Можно ли развестись без согласия мужа?

Свадебное платье, букеты, лимузины и марш Мендельсона. Кажется, что семейная жизнь будет долгой и счастливой. Однако не у всех браков хороший конец. Ссоры, склоки и скандалы – порой развод превращает жизнь в настоящий ад. Юристы утверждают: сохранить нервы поможет брачный контракт. О том, как после расставания достойно разделить имущество, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Стефания Винничек, студентка юридического факультета БГУ:

Чисто технически, так как мы здесь представляем юридический факультет, без супруга развестись возможно, если нет никаких притязаний на имущество либо же на проживание несовершеннолетних детей, которое происходит. Соответственно, через суд, но в суде уже нужно непосредственное участие.

Алеся Лакина:

Супруг исчез, если она [супруга – прим. ред.] заявится в суд, напишет заявление и скажет, что он просто исчез, суд как-то будет его разыскивать, чтобы спросить согласия, или просто разведут?

Стефания Винничек:

Если указывать на то, что, например, супруга не знает, в каком направлении исчез ее супруг, и что он никаких притязаний на имущество, несовершеннолетних детей не имеет, можно указывать то, что не знает, где находится супруг. Соответственно, суд будет уже рассматривать по фактическим обстоятельствам дело. Если будет понимать, что наличие второго супруга в судебном разбирательстве необходимо, соответственно, будет принимать к этому какие-то меры. Если же как таковых условий нет, наверное, можно рассмотреть в его отсутствии.