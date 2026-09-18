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Новости по тегу #Государственная политика в сфере торговли

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 8,4%
18 сентября 2026 07:36

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 8,4%

Автолавки доезжают до каждого отдаленного хутора! Сенатор о развитии торговли на Витебщине
16 августа 2026 13:50

Автолавки доезжают до каждого отдаленного хутора! Сенатор о развитии торговли на Витебщине

Лукашенко: работа маркетплейсов законодательно не урегулирована. Чего ждем?
07 августа 2026 17:57

Лукашенко: работа маркетплейсов законодательно не урегулирована. Чего ждем?

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления
07 августа 2026 17:12

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления

Онлайн vs оффлайн: какие меры готовит МАРТ, чтобы сохранить торговые центры?
07 июня 2026 07:34

Онлайн vs оффлайн: какие меры готовит МАРТ, чтобы сохранить торговые центры?

Почти 900 биржевых сделок заключено на БУТБ в последний день 2025 года
06 января 2026 07:01

Почти 900 биржевых сделок заключено на БУТБ в последний день 2025 года

Автолавки, ассортимент, просрочка – о проблемах и состоянии торговли поговорили с Екатериной Зенкевич
31 августа 2025 14:32

Автолавки, ассортимент, просрочка – о проблемах и состоянии торговли поговорили с Екатериной Зенкевич

Почему торговые сети не хотят идти в деревню? Объяснил политолог
26 августа 2025 18:36

Почему торговые сети не хотят идти в деревню? Объяснил политолог

В Минске наградили 150 лучших работников торговли
02 августа 2024 18:10

В Минске наградили 150 лучших работников торговли

Лучших работников торговли наградили в Минске к 100-летнему юбилею отрасли
26 июля 2024 17:18

Лучших работников торговли наградили в Минске к 100-летнему юбилею отрасли

В Беларуси разрешили продавать БАДы, ветпрепараты и пиротехнику онлайн
18 июля 2024 06:50

В Беларуси разрешили продавать БАДы, ветпрепараты и пиротехнику онлайн

Лукашенко о коррупции в Белкоопсоюзе: «Не нищие же, заработать можно – на одной, на двух, на трёх работах!»
18 февраля 2024 17:40

Лукашенко о коррупции в Белкоопсоюзе: «Не нищие же, заработать можно – на одной, на двух, на трёх работах!»