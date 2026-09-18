Новости по тегу #Государственная политика в сфере торговли

Товарооборот с января по август 2026 года составил 75 миллиардов рублей.
«Основную роль долгие годы играла система «Белкоопсоюза». Сегодня ситуация несколько изменилась. Их удельный вес составляет не более 24 % от всех торговых объектов, которые расположены на селе».
«Чего ждем, указаний Президента? Не исполняется? Напиши мне, кто не исполняет».
«Многие вопросы решались бы по-другому и эффективнее, нежели сейчас».
«Онлайн и оффлайн торговля на сегодня имеют разные модели бизнеса, и поэтому затратный механизм в традиционной торговле значительнее, нежели у маркетплейсов», – объяснила Светлана Короткевич.
Даже в канун Нового года на Белорусской универсальной товарной бирже кипела работа.
«Большой город, маленький город – все должны жить в одинаковых условиях и получать все те качественные услуги, как и в городе. По-другому быть не может».
«Это просто невыгодно для них. Они стараются работать в областных центрах, в столице особенно. Там, где большая емкость рынка, где выше зарплаты, больше покупателей, там торговля приносит прибыль».
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