Волнуют цены на капусту и яблоки. Депутаты и профсоюзы проверили белорусские магазины

Новости Беларуси. В мире продукты дорожают, в среднем с 2021 года они увеличились на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекорды бьет Германия. За месяц цены взлетели на 5,5 %. В Беларуси за необоснованным колебанием стоимости товаров тщательно следят. В мониторинге полок и ценников участвуют парламентарии и профсоюзы. Не остаются в стороне и обычные граждане, о нарушениях ценовых диапазонов сообщают через электронные мессенджеры. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Вот, вегетарианские бургеры. Ребята, надо вам? Господи, 2,79, вегетарианский бургер. Из чего он сделан, из травы? Из травы, да, друзья, сделан. Ну, покупают люди. Также есть такие сосиски вегетарианские. Все для людей, кто мясо не ест. А мясо скоро, ребята, многие есть не будут. Германия. Недорогой супермаркет. Анализ цен от здешнего блогера. Вывод однозначен. Даже в благополучной Европе инфляция. А голодные бунты из-за санкции и эмбарго начинают напоминать «Арабскую весну».

Это Старый Свет. А это уже видео из Беларуси. С ростом цен и дефицитом продуктов и микстур борются проверенным способом. Мониторингом. У впечатлительных соотечественников самое востребованное лекарство – от беспочвенной паники. Марина Ленчевская: договора заключены, поставки зарубежных лекарств идут, и они будут у нас в аптечной сети. Читайте здесь.

В списке Совмина 29 позиций. Это социально значимые товары. Хлебобулочные изделия, мясо, молочка, крупы, сахар, овощи и консервы. В месяц подорожать они могут лишь на 0,3 %. Контролировать поручили депутатам и сенаторам. Поэтому в гипермаркеты и аптеки они ходят словно в парламент – как на работу. Больше 70% белорусских товаров. Парламентарии проверили цены и ассортимент продуктов в Скиделе. Действительно желающие нажиться на фоне скачков иностранной валюты попытались увеличить цены. Только курс снизился, а ценники не спешили переписывать. Пришлось вмешаться профсоюзам Беларуси.

Андрей Шинкевич, председатель Фрунзенского районного объединения организации профсоюзов:

Ситуация выровнялась, но, к сожалению, сегодня цены не все опустили. И национальный профцентр настаивает на том, что они должны быть контролируемые, иначе сегодня нельзя (подробности здесь). Очень много возникает вопросов сегодня по сахару. Регулятор действительно обозначил четко: цены на сахар должны быть защищены. Потому что мы все прекрасно понимаем, в том числе я как потребитель, и как лицо, которое проводит мониторинг, что если в соседних странах цена будет превышать в два раза ту цену, которая есть у нас, то, конечно, мы создадим социальное напряжение. Глава государства следит за ситуацией. Как только цены поползли вверх – сделал заявление. Случилось это в конце февраля. По известным причинам. И по независящим от нас причинам. Известное изречение про последствия от взмаха крыла бабочки прежде всего касается экономики. Тем более когда южная соседняя страна и самое близкое государство втянуты в конфликт. «У нас валюты хватает». Лукашенко ответил, какие последствия могут ждать Беларусь от конфликта в Украине.

В большинстве стран царит мнение, мол, рынок все отрегулирует. Но из-за такого либерального тренда прежде всего страдают люди не с самым толстым кошельком. Да, финансовые нюансы учитывайте. Но не наживайтесь. Таков посыл государства ретейлерам. Это Скидель. Город-спутник Гродно. Самые рачительные хозяйки ходят в этот магазин. Цены тут даже ниже, чем в областном центре. «Наши продукты – нормально». Жительница Могилева о ценах в магазинах – читайте здесь. В начале марта могилевчане активно скупали бакалею, муку и даже соль. Брали, как говорится, про запас.