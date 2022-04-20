Марина Ленчевская: договоры заключены, поставки зарубежных лекарств идут, и они будут у нас в аптечной сети

Новости Беларуси. В мире продукты дорожают, в среднем с 2021 года они увеличились на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекорды бьет Германия. За месяц цены взлетели на 5,5 %. В Беларуси за необоснованным колебанием стоимости товаров тщательно следят. В мониторинге полок и ценников участвуют парламентарии и профсоюзы. Не остаются в стороне и обычные граждане, о нарушениях ценовых диапазонов сообщают через электронные мессенджеры.

Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности:

Что касается лекарств – лекарства есть в наличии. И знаете, очень хорошо, что фармацевтическая наша промышленность – это, в общем-то, образец импортозамещения. Мы видим, что в каждой аптеке представлено около 50 % белорусских препаратов. Но зарубежные тоже есть. И я бы просто попросила наших людей ажиотажу не поддаваться, потому что договоры заключены, поставки зарубежного лекарства идут, на складах такие лекарства присутствуют. Естественно, они и будут у нас в аптечной сети.

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