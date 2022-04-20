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«Наши продукты – нормально». Жительница Могилёва о ценах в магазинах

20 апреля 2022 17:58
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Новости Беларуси. В мире продукты дорожают, в среднем с 2021 года они увеличились на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекорды бьет Германия. За месяц цены взлетели на 5,5 %. В Беларуси за необоснованным колебанием стоимости товаров тщательно следят. В мониторинге полок и ценников участвуют парламентарии и профсоюзы. Не остаются в стороне и обычные граждане, о нарушениях ценовых диапазонов сообщают через электронные мессенджеры.  

«Наши продукты – нормально». Жительница Могилёва о ценах в магазинах-1

Понятно, все магазины и аптеки страны не проверишь. Поэтому ФПБ наладила сбор информации о росте цен через электронные сервисы. Уже поступили десятки сообщений. Мониторинг проведен в 126 магазинах. По отдельным фактам национальный профцентр информирует МАРТ и КГК.  

«Наши продукты – нормально». Жительница Могилёва о ценах в магазинах-4

Вера Никитенко, жительница Могилева:  
Единственное, да, моющее подорожало. Потому что это не наше, значит. А так, наши продукты – нормально. Как было. Кроме, конечно, сахара. А цена как была (на муку, на хлеб), так и есть.  

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Вера Никитенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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