«Наши продукты – нормально». Жительница Могилёва о ценах в магазинах

Новости Беларуси. В мире продукты дорожают, в среднем с 2021 года они увеличились на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекорды бьет Германия. За месяц цены взлетели на 5,5 %. В Беларуси за необоснованным колебанием стоимости товаров тщательно следят. В мониторинге полок и ценников участвуют парламентарии и профсоюзы. Не остаются в стороне и обычные граждане, о нарушениях ценовых диапазонов сообщают через электронные мессенджеры.

Понятно, все магазины и аптеки страны не проверишь. Поэтому ФПБ наладила сбор информации о росте цен через электронные сервисы. Уже поступили десятки сообщений. Мониторинг проведен в 126 магазинах. По отдельным фактам национальный профцентр информирует МАРТ и КГК.