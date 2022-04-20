«Цены не все опустили». Депутаты провели инспекцию по белорусским продовольственным магазинам

Новости Беларуси. Приемлемые цены и широкий ассортимент. Ситуация с лекарствами в Беларуси стабильная и находится на постоянном контроле правительства. Таковы итоги мониторинга аптек, который депутаты проводят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо аптек депутаты вместе с профсоюзами инспектируют и продовольственные торговые сети. Десятки сообщений о росте цен на продукты ежедневно поступают в национальный профцентр. Все подобные обращения без внимания не остаются и тщательно проверяются. На сегодня профсоюзы контролируют около сотни товарных позиций в магазинах.

Андрей Шинкевич, председатель Фрунзенского районного объединения организации профсоюзов:

Цены должны контролироваться, потому что, как показала последняя практика мониторинга цен на непродовольственную продукцию, когда была ситуация со скачком по курсовым разницам, то и производители, и сети цены подняли. Сегодня ситуация выровнялась, но, к сожалению, сегодня цены не все опустили. И национальный профцентр настаивает на том, что они должны быть контролируемые, иначе сегодня нельзя.