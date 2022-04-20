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«Цены не все опустили». Депутаты провели инспекцию по белорусским продовольственным магазинам

20 апреля 2022 13:04
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Новости Беларуси. Приемлемые цены и широкий ассортимент. Ситуация с лекарствами в Беларуси стабильная и находится на постоянном контроле правительства. Таковы итоги мониторинга аптек, который депутаты проводят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Цены не все опустили». Депутаты провели инспекцию по белорусским продовольственным магазинам-1

Помимо аптек депутаты вместе с профсоюзами инспектируют и продовольственные торговые сети. Десятки сообщений о росте цен на продукты ежедневно поступают в национальный профцентр. Все подобные обращения без внимания не остаются и тщательно проверяются. На сегодня профсоюзы контролируют около сотни товарных позиций в магазинах.

«Цены не все опустили». Депутаты провели инспекцию по белорусским продовольственным магазинам-4

Андрей Шинкевич, председатель Фрунзенского районного объединения организации профсоюзов:
Цены должны контролироваться, потому что, как показала последняя практика мониторинга цен на непродовольственную продукцию, когда была ситуация со скачком по курсовым разницам, то и производители, и сети цены подняли. Сегодня ситуация выровнялась, но, к сожалению, сегодня цены не все опустили. И национальный профцентр настаивает на том, что они должны быть контролируемые, иначе сегодня нельзя.

«Цены не все опустили». Депутаты провели инспекцию по белорусским продовольственным магазинам-7

Результаты мониторинга будут озвучены в конце месяца. Для реагирования на отдельные факты необоснованного завышения цен Федерация профсоюзов информирует МАРТ и Комитет госконтроля.

«Достаточно приемлемо и в рамках ценообразования». Марина Ленчевская проверила цены на лекарства в аптеках – читайте далее.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Андрей Шинкевич # Фотофакт

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