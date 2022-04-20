Анатолий Исаченко: встреча с послом России даст толчок и импульс нашим отношениям

Новости Беларуси. Беларусь и Россия должны теснее сплотиться в области экономики и промышленности. Такое мнение выразил посол России в Беларуси Борис Грызлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочим визитом он находится в могилевском регионе.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Наряду с движением или кооперацией среди наших производств, есть, конечно, и сближение среди регионов. А межрегиональное сотрудничество, на мой взгляд, самое главное для того, чтобы находить точки соприкосновения, для того, чтобы искать, где, что, кому нужно. Поэтому, безусловно, встреча с послом даст толчок и импульс нашим отношениям.
Между Россией и Беларусью отмечается сотрудничество на высоком уровне. Мы создаем Союзное государство. Разработано 28 отраслевых программ. В ближайшие годы будет идти активная их реализация.
Посол России в Беларуси: «Мы знаем и молочную, и мясную продукцию. Все это на очень высоком уровне». Подробнее здесь.