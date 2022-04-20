Анатолий Исаченко: встреча с послом России даст толчок и импульс нашим отношениям

Новости Беларуси. Беларусь и Россия должны теснее сплотиться в области экономики и промышленности. Такое мнение выразил посол России в Беларуси Борис Грызлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочим визитом он находится в могилевском регионе.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Наряду с движением или кооперацией среди наших производств, есть, конечно, и сближение среди регионов. А межрегиональное сотрудничество, на мой взгляд, самое главное для того, чтобы находить точки соприкосновения, для того, чтобы искать, где, что, кому нужно. Поэтому, безусловно, встреча с послом даст толчок и импульс нашим отношениям.