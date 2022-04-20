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Больше 70% белорусских товаров. Парламентарии проверили цены и ассортимент продуктов в Скиделе

20 апреля 2022 13:33
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Новости Беларуси. Частные и государственные магазины как в городе, так и в сельской местности работают в рамках допустимых ценовых диапазонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты парламента продолжают мониторинг торговли.

Больше 70% белорусских товаров. Парламентарии проверили цены и ассортимент продуктов в Скиделе-1

В центре внимания – социально значимые товары белорусского производства. Согласно постановлению Совмина, в списке – 29 позиций. От хлебобулочных изделий, мяса и молочки до круп, сахара, овощей и консервов. На них в стране из месяца в месяц допускается рост цен лишь на 0,3 %. Магазины обязаны выполнять это условие.

Больше 70% белорусских товаров. Парламентарии проверили цены и ассортимент продуктов в Скиделе-4

Главная задача депутатов – своевременно выявлять скачкообразный и необоснованный рост цен и информировать об этом контролирующие органы. Правда, такие случаи редки. Например, в городе-спутнике Гродно, в Скиделе, в одном из магазинов крупной торговой сети цена на некоторые позиции даже ниже, чем в областном центре. К тому же, на прилавках – больше 70 % белорусских товаров в широком ассортименте. Дефицита нет ни по одной позиции.

Больше 70% белорусских товаров. Парламентарии проверили цены и ассортимент продуктов в Скиделе-7

Нина Антонова, жительница Скиделя:
Я хочу сказать, что живу рядом. Мне этот магазин очень нравится, устраивает. Цены немножечко, как и всюду, выросли. Это объяснимо. Ассортимент очень хороший, все устраивает.

Больше 70% белорусских товаров. Парламентарии проверили цены и ассортимент продуктов в Скиделе-10

Александр Аутко, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сахар, очень мне понравилось, даже четырех заводов производителей Беларуси. Овощи и фрукты также в ассортименте: морковка, картошка белорусская. Замечаний я не выявил. У нас в Беларуси достаточно товаров социального предупреждения: и овощей, и фруктов, и мяса, и молока. Все есть. Чтобы не было ажиотажа, чтобы не было этих шуток со стороны торговых сетей.

Больше 70% белорусских товаров. Парламентарии проверили цены и ассортимент продуктов в Скиделе-13

В мире продолжают расти цены на продукты. В среднем с 2021 года они увеличились на 20 %. В Беларуси удалось выйти лишь на 9 % за год. Для сравнения: в Германии всего за один месяц цены взлетели на 5,5 %, тем самым побив рекорд. Чтобы в нашей стране не допустить необоснованные колебания стоимости белорусских продуктов, мониторинги продолжат вести и дальше.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Нина Антонова # Александр Аутко # Фотофакт

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