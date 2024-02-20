Вольфович: живой диалог, доведение информации до людей – это один из способов борьбы с киберугрозами

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в этом всем виднеется другая проблема, которая, увы, приказом не решится – белорусы все еще не до конца умеют фильтровать информацию. Не до конца развита чуйка и критическое мышление.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня эти угрозы действительно влияют на безопасность, подрывают социально-политическую обстановку, очень серьезно влияют на успех даже проведения каких-то моментов в ходе ведения боевых действий. А искусственный интеллект, а озвучивание, что сегодня говорил Президент, озвучивание в образе какого-то человека, руководителя другим голосом совсем другой информации. Кстати, это одна из угроз, которые украинцы в 2014 году применили, когда одурманивали свое украинское население. И люди, конечно, воспринимают, не смотрят на движение губ, глаз и так далее. Но они смотрят тот звук, видят образ в телевизоре и видят, что, к примеру, тот или иной политический деятель совсем по-другому интерпретирует эту информацию. И, конечно, складывается совсем другое – негативное – отношение граждан к ситуации в целом.

Я абсолютно согласен с Президентом, что живой диалог, общение с людьми, доведение той объективной информации, которая действительно имеет место быть, правдивой и абсолютно объективной информации, до наших людей – это, наверное, один из способов борьбы с этими киберугрозами, способ борьбы в той информационной войне, которая сегодня развязана.

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