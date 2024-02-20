Хренин: наказ Президента – ни в коем случае нельзя заниматься самоуспокоением

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельная часть совещания проходила за закрытыми дверями. Там звучали принципиальные вещи. Глава государства реагировал на острые замечания, исходя из услышанного поставил задачи. Главная из которых – становиться лучше.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Чтобы было все время движение вперед и развитие, надо знать проблему, поэтому сегодня и требование нашего Президента было на данном совещании видеть эти проблемы, видеть пути их решения, определить перед собой задачи, как мы будем двигаться и развиваться дальше. Как Президент еще подчеркнул, это еще как ориентир, как эталон проведения итоговых коллегий. Я считаю, что сегодняшнее совещание очень важно, что оно прошло в очень хорошем деловом русле, стиле. Как всегда, наш Президент на высоте и настроил нас. Мы услышали из уст Президента поздравление с нашим праздником, Днем защитника Отечества, нам приятно. Мы услышали наказ и направление, что ни в коем случае нельзя заниматься самоуспокоением, а постоянно заниматься совершенствованием. А для нас, военных, это совершенствование боевой готовности, боевой подготовки, что мы будем делать в течение всего этого года.
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