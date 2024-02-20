Хренин: наказ Президента – ни в коем случае нельзя заниматься самоуспокоением

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельная часть совещания проходила за закрытыми дверями. Там звучали принципиальные вещи. Глава государства реагировал на острые замечания, исходя из услышанного поставил задачи. Главная из которых – становиться лучше.