Минский метрополитен закупит 28 новых современных вагонов в России

Новости Беларуси. Порядка 30 новых современных вагонов появится в минском метро. Они будут курсировать на Зеленолужской линии после ввода в эксплуатацию второго ее участка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из новых вагонов планируется сформировать 7 электропоездов. Все составы – российского производства – уже показали свою эффективность в подземках Москвы, Баку и Ташкента. Тем не менее поезда будут отличаться как внутренним, так и внешним дизайном. Каждый вагон будет моторным, а новые составы обеспечат сквозным проходом. К слову, первый такой поезд Минский метрополитен получит уже летом.

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

Первый поезд планируем получить на адаптацию и обкатку по третьей линии, соответственно, обучить машинистов в конце июля. Остальные шесть поездов мы планируем получить до ввода объекта в эксплуатацию, это конец года. В четвертом квартале мы все получим. И мы должны их обкатать и адаптировать к третьей линии.

Отметим, российское предприятие сотрудничает с Минским метрополитеном с момента запуска подземки в 1984 году. Всего в белорусской столице курсируют почти 350 вагонов российского производства.