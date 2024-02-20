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Минский метрополитен закупит 28 новых современных вагонов в России

20 февраля 2024 18:04
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Новости Беларуси. Порядка 30 новых современных вагонов появится в минском метро. Они будут курсировать на Зеленолужской линии после ввода в эксплуатацию второго ее участка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский метрополитен закупит 28 новых современных вагонов в России-1

Из новых вагонов планируется сформировать 7 электропоездов. Все составы – российского производства – уже показали свою эффективность в подземках Москвы, Баку и Ташкента. Тем не менее поезда будут отличаться как внутренним, так и внешним дизайном. Каждый вагон будет моторным, а новые составы обеспечат сквозным проходом. К слову, первый такой поезд Минский метрополитен получит уже летом.

Минский метрополитен закупит 28 новых современных вагонов в России-4

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
Первый поезд планируем получить на адаптацию и обкатку по третьей линии, соответственно, обучить машинистов в конце июля. Остальные шесть поездов мы планируем получить до ввода объекта в эксплуатацию, это конец года. В четвертом квартале мы все получим. И мы должны их обкатать и адаптировать к третьей линии.

Отметим, российское предприятие сотрудничает с Минским метрополитеном с момента запуска подземки в 1984 году. Всего в белорусской столице курсируют почти 350 вагонов российского производства.

# Минское метро # общество # Владимир Сотников # Новости Минска и Минской области

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