Лукашенко: если мы расслабимся и прозеваем, хана будет нам и нашей стране!

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусов Президент призывает приготовиться к новому кругу на увлекательном аттракционе под названием «смена миропорядка». Наши электоральные кампании – время до и после них соблазнительное для агрессоров. Единый день голосования, ВНС и президентские выборы. Все это в период смены поколений в стране. Госпереворот – первый из желанных, но топорных и малореалистичных методов и вариантов развитий событий, уготованных нашими оппонентами. На дворе не 2020-й, и они это прекрасно понимают.
Есть три основных сценария. Беларусь опять попытаются расшатать перед выборами – Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Второй – основной. Использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. Сейчас они ничего не раскачают. Нет возможности, сами не готовы. И видят, что это невозможно. Но готовьтесь. Это порепетируют сейчас у себя там, мы, может, даже чего-то не заметим. А в 2025 году они начнут нас качать. Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, активизирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста. Как я говорил ранее, за нами очень внимательно следят и ждут, когда мы, власть, сделаем ошибку. Чтобы ее максимально использовать в своих целях. Вот этого нам допустить нельзя. Если мы расслабимся и прозеваем, хана будет нам и нашей стране.
Третий сценарий, резервный – игра вдолгую с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь. И этот третий сценарий реальный. И он будет. Втихую, переворачивая страну, пытаться влезть в умы и души, в мозги наших людей они будут стараться. Это будет. Да, сегодня отдельные инструменты этой мягкой силы нейтрализованы. Мы кардинально пересмотрели подходы к деятельности антибелорусских фондов якобы правозащитных организаций внутри Беларуси. Провели перерегистрацию партий. Люди увидели антинациональную сущность так называемых лидеров оппозиции, побирающихся и пресмыкающихся в западных столицах. В Беларуси они вне закона, но влиять на эмоционально уязвимых людей через соцсети, мессенджеры, разрабатывать новые каналы связи и управления массами пробуют и будут пробовать. К тому же они учли свои ошибки.
А учли ли их мы? Оппоненты спят и видят, что такие ошибки могут быть допущены, для них это окно возможностей. А цена такой ошибки сегодня крайне высока. На этом акцентирует внимание Президент.
Александр Лукашенко:
И мы не должны жить иллюзией абсолютной победы. Необходимо сверить часы, насколько силовой блок страны готов к возможным провокациям и нестандартным ситуациям в ходе предстоящих политических кампаний с учетом ситуации в регионе и мире. Конечно, мы знаем свои сильные стороны. Но важнее посмотреть, где следует доработать, на свои слабые места. Где надо усилиться, исходя из современных реалий. Мы должны быть максимально готовы к нейтрализации рисков и угроз.
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