Лукашенко: если мы расслабимся и прозеваем, хана будет нам и нашей стране!

Белорусов Президент призывает приготовиться к новому кругу на увлекательном аттракционе под названием «смена миропорядка». Наши электоральные кампании – время до и после них соблазнительное для агрессоров. Единый день голосования, ВНС и президентские выборы. Все это в период смены поколений в стране. Госпереворот – первый из желанных, но топорных и малореалистичных методов и вариантов развитий событий, уготованных нашими оппонентами. На дворе не 2020-й, и они это прекрасно понимают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Второй – основной. Использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. Сейчас они ничего не раскачают. Нет возможности, сами не готовы. И видят, что это невозможно. Но готовьтесь. Это порепетируют сейчас у себя там, мы, может, даже чего-то не заметим. А в 2025 году они начнут нас качать. Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, активизирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста. Как я говорил ранее, за нами очень внимательно следят и ждут, когда мы, власть, сделаем ошибку. Чтобы ее максимально использовать в своих целях. Вот этого нам допустить нельзя. Если мы расслабимся и прозеваем, хана будет нам и нашей стране.

Третий сценарий, резервный – игра вдолгую с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь. И этот третий сценарий реальный. И он будет. Втихую, переворачивая страну, пытаться влезть в умы и души, в мозги наших людей они будут стараться. Это будет. Да, сегодня отдельные инструменты этой мягкой силы нейтрализованы. Мы кардинально пересмотрели подходы к деятельности антибелорусских фондов якобы правозащитных организаций внутри Беларуси. Провели перерегистрацию партий. Люди увидели антинациональную сущность так называемых лидеров оппозиции, побирающихся и пресмыкающихся в западных столицах. В Беларуси они вне закона, но влиять на эмоционально уязвимых людей через соцсети, мессенджеры, разрабатывать новые каналы связи и управления массами пробуют и будут пробовать. К тому же они учли свои ошибки.