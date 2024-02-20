Старые Дороги отметят 500-летие – как изменится город к празднику?

Новости Беларуси. В Старых Дорогах отремонтировали райисполком и дворец культуры. Теперь обновленные здания отличаются национальным колоритом – на фасадах изобразили белорусский орнамент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это только начало благоустройства, которым здесь занялись в преддверии юбилейной даты.

Уже летом отметят 500 лет со дня образования города. К празднику он станет намного краше. Так, в прибрежной зоне реки Солянки планируется установить летний амфитеатр. Там же отремонтируют два пешеходных моста, установят новые скамейки. К празднику райцентр украсят свыше 30 тысяч цветов. А на доме по улице Кривошеина разместят мурал на тему истории города и района.

Дмитрий Булынка, директор Стародорожского ЖКХ:

В городе будет заасфальтировано две улицы, а также восстановлено асфальтовое покрытие еще на трех, будет произведен ремонт внешних видов фасадов зданий. Также планируется осуществлять работы по водоотведению, как с улиц города, так и с площадей. Большую работу ожидает наша центральная площадь. Она будет реконструирована, заменены доски почета.