Американская и польская разведки готовят провокации против народа Польши – Лукашенко

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Война – очень выгодное предприятие, которое невыгодно останавливать внутри чужого для выгодополучателя народа. Судите сами, цена одного натовского снаряда с начала СВО выросла в четыре раза. Один! Один 155-миллиметровый артиллерийский снаряд стоит 8 тысяч евро. А сколько их используется каждый час? Но вернемся к нашим интересам.

А нас в эту войну, как вы слышали, старательно пытаются ввязать. Притом методы стары, как мир – инструментарий обкатан исторически не единожды: от пограничных провокаций до вербовки высших должностных лиц. Озвученное Президентом для наших соседей может стать откровением.

Александр Лукашенко:

Еще одна оперативная информация, дословно цитирую, это уже для поляков важно. «Польские и американские разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь». Понимаете, нужен этот повод, заварушка. Все старо, как мир. Когда-то Гитлер подготовил такую операцию на границе с Польшей, чтобы спровоцировать начало военных действий – вы это помните. Сейчас эти мерзавцы. Ладно американцы, им все равно – последний украинец или последний поляк помрет. Но как могут поляки с американцами договариваться о таком сценарии – это вопрос.

Знаете, после этого сейчас начнется вой что у нас, что у них: ах, вот тут он нагнетает ситуацию, пугая поляков, это не может быть. Слушайте, я сказал, а вы делайте выводы. Я говорю полякам и прочим. Поживем – увидим. Но предупредили по-братски польский народ, чтобы были аккуратны и осторожны.

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