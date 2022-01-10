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Вольфович: ни один миротворец по завершении операции не останется на территории Казахстана

10 января 2022 14:16
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Новости Беларуси. Накопилось слишком много желающих «взорвать» ситуации в постсоветских республиках. Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на внеочередном онлайн-саммите по Казахстану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Нас ждут серьёзные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ». Подробнее здесь.

Вольфович: ни один миротворец по завершении операции не останется на территории Казахстана-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Введение этих сил, прежде всего по обращению казахской стороны, сыграло определенную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Высказывания некоторых политиков, прежде всего от моего коллеги американского, Клинтона, о том, что мы требуем от Казахстана объяснений. Ну это настолько смешно и глупо звучит, ведь Казахстан не входит в блок НАТО. Контингент в соответствии с мандатом ОДКБ о проведении миротворческой операции введен на непродолжительное время. По завершении контртеррористической операции контингент – сегодня об этом было сказано – руководством стран будут незамедлительно возвращены в пункты постоянной дислокации на территории стран. Главы государств подтвердили, что ни один миротворец не останется после этого на территории Казахстана.

Очевидно, что события в Казахстане подтверждают необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом и повышения уровня политического взаимодействия, убеждены участники онлайн-встречи. В свою очередь Владимир Путин предложил поручить секретарям Совбезов стран ОДКБ представить предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства.

Вольфович: ни один миротворец по завершении операции не останется на территории Казахстана-4

Генсек ОДКБ о Казахстане: в течение 4 суток самолёты Воздушно-космических сил России совершили более 108 рейсов. Подробнее здесь.

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Александр Вольфович # Владимир Путин # Билл Клинтон # Фотофакт

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