Вольфович: ни один миротворец по завершении операции не останется на территории Казахстана

Новости Беларуси. Накопилось слишком много желающих «взорвать» ситуации в постсоветских республиках. Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на внеочередном онлайн-саммите по Казахстану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Введение этих сил, прежде всего по обращению казахской стороны, сыграло определенную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Высказывания некоторых политиков, прежде всего от моего коллеги американского, Клинтона, о том, что мы требуем от Казахстана объяснений. Ну это настолько смешно и глупо звучит, ведь Казахстан не входит в блок НАТО. Контингент в соответствии с мандатом ОДКБ о проведении миротворческой операции введен на непродолжительное время. По завершении контртеррористической операции контингент – сегодня об этом было сказано – руководством стран будут незамедлительно возвращены в пункты постоянной дислокации на территории стран. Главы государств подтвердили, что ни один миротворец не останется после этого на территории Казахстана.

Очевидно, что события в Казахстане подтверждают необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом и повышения уровня политического взаимодействия, убеждены участники онлайн-встречи. В свою очередь Владимир Путин предложил поручить секретарям Совбезов стран ОДКБ представить предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства.