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Николай Щёкин: «Проект Конституции будет менять не только нашу жизнь – наше мировоззрение»

10 января 2022 13:05
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Новости Беларуси. Проект обновленной Конституции 10 января обсудили в Минюсте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С теми, кому предстоит провести экспертизу законов, встретился известный белорусский политолог Николай Щекин.

Николай Щёкин: «Проект Конституции будет менять не только нашу жизнь – наше мировоззрение»-1

Николай Щекин, политолог:
Работа на диалоговых площадках в республике только набирает силу. Очень важно, что люди слышат из первых уст определенные факты. И не только исторические, но прежде всего факты, связанные с изменением в проекте Конституции. Проект Конституции будет менять не только нашу жизнь – наше мировоззрение, сознание, нашу ментальность. Недавно на совещании по исторической памяти глава государства как раз об этом говорил. Мы сегодня формируем, в том числе на площадках Министерства юстиции, новую историческую память, новую традицию. Это очень важно. А заинтересованность есть у людей, конечно. И мы стараемся делать так, чтобы донести самую актуальную, свежую информацию и чтобы люди понимали значимость того, что происходит сейчас.

«Это документ, который будет касаться жизни каждого». Проект обновленной Конституции обсудили в Минюсте – читайте далее.

# Конституция # общество # Николай Щекин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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