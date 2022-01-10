Николай Щёкин: «Проект Конституции будет менять не только нашу жизнь – наше мировоззрение»

Николай Щекин, политолог:

Работа на диалоговых площадках в республике только набирает силу. Очень важно, что люди слышат из первых уст определенные факты. И не только исторические, но прежде всего факты, связанные с изменением в проекте Конституции. Проект Конституции будет менять не только нашу жизнь – наше мировоззрение, сознание, нашу ментальность. Недавно на совещании по исторической памяти глава государства как раз об этом говорил. Мы сегодня формируем, в том числе на площадках Министерства юстиции, новую историческую память, новую традицию. Это очень важно. А заинтересованность есть у людей, конечно. И мы стараемся делать так, чтобы донести самую актуальную, свежую информацию и чтобы люди понимали значимость того, что происходит сейчас.

«Это документ, который будет касаться жизни каждого». Проект обновленной Конституции обсудили в Минюсте – читайте далее.