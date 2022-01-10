Генсек ОДКБ о Казахстане: в течение 4 суток самолёты Воздушно-космических сил России совершили более 108 рейсов

Новости Беларуси. Накопилось слишком много желающих «взорвать» ситуации в постсоветских республиках. Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на внеочередном онлайн-саммите по Казахстану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Накопилось слишком много желающих «взорвать» ситуации в постсоветских республиках. Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на внеочередном онлайн-саммите по Казахстану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта встреча началась с минуты молчания. В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур. Известно, что в массовых беспорядках погибли 17 силовиков, более 1 300 получили ранения. Данные по мирному населению уточняются.
Ольга Шерснева, СТВ:
Очевидно, что ввод миротворческих сил нарушил планы заказчиков госпереворота в Казахстане. Сейчас они пытаются замести следы. Особо заинтересованы и даже взбешены западные политики. Судя по активности, они отслеживают поступающую информацию и делают свои заявления.
Александр Лукашенко: «Нас ждут серьёзные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ». Подробнее здесь.
В свою очередь, как отметил президент Токаев, с вводом миротворцев в Казахстан ОДКБ особенно показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Помощь союзникам оказалась своевременной. В страну на ограниченное время в рамках международных норм и исключительно для оказания помощи в урегулировании конфликта направлены порядка 2 300 военнослужащих и 250 единиц техники.
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Уже вчера мы завершили развертывание нашего контингента в полном объеме. В течение четырех суток самолетами Воздушно-космических сил Российской Федерации совершено более 108 самолетных рейсов. На центре кризисного реагирования ОДКБ, где мы сейчас находимся, организован круглосуточный обмен информацией о складывающейся ситуации с командованием оперативных миротворческих сил и министерствами обороны государств – членов ОДКБ. По согласованию с президентом Республики Казахстан и представителем ОДКБ, завтра вылетаю в Казахстан.
Да, это первый наш опыт проведения такой операции. Безусловно, чуть позже спокойно мы проанализируем все, изучим уроки и выводы. Но уже сейчас можно сделать точно самый главный вывод, что тот миротворческий потенциал и механизм использования, который создан в нашей Организации, он реально работает и способен выполнять поставленные задачи.
Очевидно, что события в Казахстане подтверждают необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом и повышения уровня политического взаимодействия, убеждены участники онлайн-встречи. В свою очередь Владимир Путин предложил поручить секретарям Совбезов стран ОДКБ представить предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства.