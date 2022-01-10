Генсек ОДКБ о Казахстане: в течение 4 суток самолёты Воздушно-космических сил России совершили более 108 рейсов

Новости Беларуси. Накопилось слишком много желающих «взорвать» ситуации в постсоветских республиках. Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на внеочередном онлайн-саммите по Казахстану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта встреча началась с минуты молчания. В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур. Известно, что в массовых беспорядках погибли 17 силовиков, более 1 300 получили ранения. Данные по мирному населению уточняются. Ольга Шерснева, СТВ:

Очевидно, что ввод миротворческих сил нарушил планы заказчиков госпереворота в Казахстане. Сейчас они пытаются замести следы. Особо заинтересованы и даже взбешены западные политики. Судя по активности, они отслеживают поступающую информацию и делают свои заявления. Александр Лукашенко: «Нас ждут серьёзные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ». Подробнее здесь.

В свою очередь, как отметил президент Токаев, с вводом миротворцев в Казахстан ОДКБ особенно показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Помощь союзникам оказалась своевременной. В страну на ограниченное время в рамках международных норм и исключительно для оказания помощи в урегулировании конфликта направлены порядка 2 300 военнослужащих и 250 единиц техники.