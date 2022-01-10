«Это документ, который будет касаться жизни каждого». Проект обновлённой Конституции обсудили в Минюсте

Новости Беларуси. Проект обновленной Конституции 10 января обсудили в Минюсте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С теми, кому предстоит провести экспертизу законов, встретился известный белорусский политолог Николай Щекин. Николай Щекин: «Проект Конституции будет менять не только нашу жизнь – наше мировоззрение» – подробнее здесь.

Говорили, в частности, о сохранении исторической памяти, роли Всебелорусского народного собрания, будущем госустройстве нашей страны. Особое место в основном документе будет уделено безопасности. Позаботились также о людях с ограниченными возможностями. Этому вопросу посвящена отдельная статья. А вот положение о нейтралитете в проекте убрали за ненадобностью.

Владислава Сафонова, ведущий специалист управления Министерства юстиции Беларуси:

Безусловно, каждый должен внести свой вклад, если он считает нужным, если у него есть предложения. Как было отмечено на встрече, они будут услышаны, я уверена в этом, особенно если они конструктивные, имеют под собой какое-то правовое основание. Важно, чтобы Конституция отражала глас народа, была понятна и доступна для максимального количества граждан.

Михаил Скоморощенко, заместитель начальника отдела Министерства юстиции Беларуси:

Это документ, который будет касаться жизни каждого каждый день. И он требует самого внимательного отношения со стороны каждого человека, потому что надо понимать, осознавать, что закладывается система жизни страны. И не только на сегодня, завтра, а на несколько десятилетий вперед. Поэтому, конечно, здесь надо учитывать перспективу.