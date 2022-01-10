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СК по делу обрушения моста на Немиге: «Продолжается проведение допросов должностных лиц, организаций»

10 января 2022 14:09
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Новости Беларуси. По факту обрушения моста на Немиге Следственный комитет возбудил уголовные дела: «Служебная халатность» и «Нарушения при производстве строительно-монтажных работ». Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК по делу обрушения моста на Немиге: «Продолжается проведение допросов должностных лиц, организаций»-1

Правоохранители допрашивают должностных лиц организаций, обслуживающих путепровод. Запланирован ряд экспертиз.

СК по делу обрушения моста на Немиге: «Продолжается проведение допросов должностных лиц, организаций»-4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Создана следственная группа из числа сотрудников главного следственного управления и управления Следственного комитета по городу Минску. Организовано и продолжается проведение допросов должностных лиц, организаций, осуществлявших содержание, техническое обследование и обслуживание путепровода. Планируется назначение комплексных технических и иных экспертных исследований.

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# Мосты Беларуси # общество # Сергей Кабакович # Фотофакт

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