СК по делу обрушения моста на Немиге: «Продолжается проведение допросов должностных лиц, организаций»

Новости Беларуси. По факту обрушения моста на Немиге Следственный комитет возбудил уголовные дела: «Служебная халатность» и «Нарушения при производстве строительно-монтажных работ». Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По факту обрушения моста на Немиге Следственный комитет возбудил уголовные дела: «Служебная халатность» и «Нарушения при производстве строительно-монтажных работ». Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители допрашивают должностных лиц организаций, обслуживающих путепровод. Запланирован ряд экспертиз.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Создана следственная группа из числа сотрудников главного следственного управления и управления Следственного комитета по городу Минску. Организовано и продолжается проведение допросов должностных лиц, организаций, осуществлявших содержание, техническое обследование и обслуживание путепровода. Планируется назначение комплексных технических и иных экспертных исследований.
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