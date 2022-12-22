Вольфович: наши солдаты мотивированы выполнить поставленные задачи на отлично
Новости Беларуси. Итоги внезапной комплексной проверки силового блока страны подвели 22 декабря во Дворце Независимости. Главнокомандующему докладывали представители всех ведомств, ответственных за безопасность Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь не только об армии, хотя силы немедленного реагирования тоже проходили проверку, но и о других подразделениях, которые призваны купировать в том числе и внутренние негативные проявления.
К слову, о понтонных переправах и в целом условиях проверки, так совпало, что в эти две-три недели погодные условия были суровыми. И проявили себя те, кто не был изначально в контрольном списке.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Да, инженерные части вроде бы как к проверке не привлекались, но они выполняли задачи по инженерному обеспечению проверяемых воинских частей. Не наведи они переправы, не выполни свои задачи, естественно, боевые части к поставленному времени не вышли бы на указанные рубежи к указанным объектам и не выполнили бы задачи. Кстати, наши инженеры очень качественно, быстро справились с поставленными задачами.
Это то, что касается армии и готовности отражать внешнюю агрессию. Но нельзя сбрасывать со счетов и возможные изнутри, как и желающих таким образом подорвать спокойствие в нашем обществе.
Все остальное обсуждали за закрытыми дверями. Разбор полетов длился около трех часов. Один из выводов – такие внезапные проверки будут продолжаться. Это то, что подстегивает наш силовой блок не только с технической, но и психологической точки зрения.
Александр Вольфович:
Эта проверка показала, что сегодня наши солдаты, молодые офицеры, командиры подразделений нацелены, мотивированы выполнить поставленные задачи качественно, на отлично. Потому что они понимают, что у них за спиной жизнь их семей, их близких, детей, жен, родителей. Они обеспечивают их защиту, гарантируют безопасность страны прежде всего тем, что качественно выполняют свои задачи. Проверки будут продолжаться, сделается детальный анализ. Кое-что поправим, на что-то нацелимся более качественно. И будем дальше работать. В целом система отработана, она имеется и работает сегодня.
И это тот случай, когда учение – жизнь, вернее, шанс на сохранение их в случае «если». События последнего времени ясно показывают, как важно реально оценивать себя и изначально рассчитывать на собственные силы, даже при наличии сильных союзников. Нет времени да и возможности расслабляться. Мы должны быть готовы ко всему. И это не патетика, а реалии и залог сохранности главного – мира в нашем общем доме.
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