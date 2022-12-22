Лукашенко: «Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развёрнута агрессия»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас создана, согласно давнему договору с Российской Федерацией, совместная группировка Вооруженных сил Беларуси и России для совместного реагирования на угрозы нашему Союзу. Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку Вооруженных сил, и свои Вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии. Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах. Поэтому мною было принято решение провести проверку сил немедленного реагирования.