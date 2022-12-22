Лукашенко: «Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развёрнута агрессия»
Новости Беларуси. В перемещениях союзной группировки Вооруженных сил и белорусских военных нет никакой конспирологии, подчеркнул 22 декабря Александр Лукашенко. Итоги проверки силового блока Беларуси – тема дня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совещание Президент начал с прозрачного и объективного тезиса «хочешь мира – готовься к войне». По этому принципу белорусский силовой блок и вынужден действовать, учитывая напрягающее поведение соседей. По поручению главы государства наши военные провели проверку сил немедленного реагирования и контртеррористическую операцию, результаты которых нужно детально проанализировать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас создана, согласно давнему договору с Российской Федерацией, совместная группировка Вооруженных сил Беларуси и России для совместного реагирования на угрозы нашему Союзу. Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку Вооруженных сил, и свои Вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии. Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах. Поэтому мною было принято решение провести проверку сил немедленного реагирования.
Проверка сил немедленного реагирования армии прошла по двум направлениям: западному и северо-западному. Все мероприятия для подразделений были на 100 % приближены к задачам военного времени. Это же касается и антитеррористического направления. Его Комитет госбезопасности отработал при инсценировке захвата населенного пункта. Участников совещания Александр Лукашенко призвал сконцентрироваться на недостатках проведенных операций, чтобы обдумать и исключить их.
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