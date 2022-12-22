Домик Деда Мороза и пушистые символы 2023 года. Какие сюрпризы готовят в Минском зоопарке?

В Гродненском зоопарке символом наступающего года стал кролик Фараон, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Живой талисман еще и настоящий синоптик: три недели назад он с уверенностью предсказал снежную зиму. В столичном зоопарке тоже живут милые ушастые. И хотя они не вангуют, зато радуют детей и взрослых своими миловидными мордашками.

Анна Сушкова, корреспондент:

Наступает новый 2023 год, а значит, самое время заглянуть в Минский зоопарк и познакомиться с таким чудом.

К такому пушистому комочку так и хочется прикоснуться. И сделать это можно будет уже совсем скоро.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

В Минском зоопарке содержатся различные кролики. Это декоративные и кролики крупных пород. Кроликов мы используем очень часто на выездных выставках. Летом часто проводим много мероприятий, устраиваем контактный зоопарк для ребят. Очень приятно погладить, пообщаться с ними. Наступает Новый год, скоро в гости в Минский зоопарк приедет Дедушка Мороз, и в его домике тоже поселятся эти пушистые друзья. Пора чудес началась. В резиденции доброго волшебника начнут принимать гостей в канун рождественских праздников.

Ольга Колмакова:

В Минском зоопарке полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Традиционно каждый год в Минский зоопарк приезжает Дедушка Мороз. Мы уже занимаемся тем, что готовим для него домик, стараемся его облагородить, сделать уютнее, чтобы ему понравилось у нас гостить и он на следующий год обязательно к нам приехал. Дедушка Мороз приедет к нам в гости 24 декабря. У нас в этот день будет проходить театрализованное представление, подведение итогов конкурса «Рождественский венок». Все победители получат подарочки от Дедушки Мороза. А также можно будет поучаствовать в различных играх, конкурсах, увидеть выставку рождественских венков.

А еще впервые в зоопарке откроется выставка световых фигур. Расскажу один секретик. В Минском зоопарке появятся новые обитатели. Это слоны, жирафы и многие другие. Приходите, будет интересно.

И это далеко не все новости! Как обычно, осенью произошло долгожданное пополнение – на свет появилась малышка ламы. Ольга Колмакова:

У парочки лам Веснушки и Шурика появилась на свет замечательная малышка. Родилась она не так давно, в конце осени. Веснушка – многодетная мама. Каждый год она радует нас своим потомством. Малышка чувствует себя прекрасно, гуляет по вольеру, общительна, подходит к нашим посетителям. Сейчас она еще питается молоком мамы, но уже пробует и сено.

Ну а пока новая обитательница резво носится по вольеру, мы идем знакомиться с другими дружелюбными парнокопытными. Например, эта сладкая парочка – ослик и пони – прибыли в столицу недавно. Но уже сумели найти общий язык с овечками и интеллигентным альпакой Каштаном. Ольга Колмакова:

А еще в Минском зоопарке не так давно появилась чудная парочка. Это ослик Лилу и пони Амур. Лилу 9 месяцев, Амуру примерно полгода. Приехали они из Молодечно. Так как эта парочка была неразлучной, было принято решение приобрести их двоих.

Скалы с подогревом и никаких диет. С наступлением холодов рацион животных становится более калорийным, а в домиках появляется мягкий настил. Стоит заметить, что медведь Тристан в этом году ушел в спячку как положено. А пару дней назад к нему присоединилась и подружка Нюра. Как зимуют остальные жители зоопарка и кому морозы нипочем?

Ольга Колмакова:

Минский зоопарк работает круглый год. В зимний период тоже есть на кого посмотреть. В уличных вольерах находятся в основном белорусские животные, которым не холодно. Это зубры, олени, лисы, волки.

Можно увидеть гуляющим по снегу верблюда, страуса. Не волнуйтесь, с ними все хорошо. Эти животные прекрасно адаптировались к белорусским зимам, так как на их родине климат тоже достаточно холодный.

Правда, большинство питомцев можно наблюдать за стеклом или в помещении экзотариума. К примеру, этих забавных заморских островитян. Не жалуются на вьюгу за окном и другие теплолюбивые обитатели.

Ольга Колмакова:

Подготовка к зиме начинается задолго до зимы. Создается специальная комиссия, электрики проверяют обогреватели, делается обход вольеров, потому что бывает, за лето ломаются домики-укрытия. Производится ремонт вольеров. И, конечно же, все зависит от погоды. Как только становится прохладно, в первую очередь переезжают в теплые квартиры дикобразы, фламинго, попугаи, обезьянки. Вольеры устроены так, что их можно увидеть через стекло. Например, шимпанзе любит, когда ей показывают фотографии и даже читают книги. А императорский олень Миша очень разборчив в полезных угощениях: он еще подумает, что ему попробовать первым делом – кабачок, грушу или морковь. Ждут лакомства и его соседи – парочка зубров.