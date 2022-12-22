«Эти недостатки станут критическими». Лукашенко доложили об итогах проверки силового блока

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На сегодня операции полностью завершены. И Вооруженные силы, силы специальных операций, и спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации. Но как это все происходило, мы с вами, уважаемые товарищи, сейчас и рассмотрим. Скажу прямо, ничего не скрывая, чтобы мы тут не щелкали каблуками и не кричали «ура», были и недостатки. И на этих недостатках я бы хотел, чтобы сегодня было сосредоточено внимание, потому что в случае военных действий эти недостатки станут критическими, погибнут люди. Этого допустить нельзя.