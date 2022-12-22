«Эти недостатки станут критическими». Лукашенко доложили об итогах проверки силового блока

Новости Беларуси. В перемещениях союзной группировки Вооруженных сил и белорусских военных нет никакой конспирологии, подчеркнул 22 декабря Александр Лукашенко. Итоги проверки силового блока Беларуси – тема дня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия». Подробности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На сегодня операции полностью завершены. И Вооруженные силы, силы специальных операций, и спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации. Но как это все происходило, мы с вами, уважаемые товарищи, сейчас и рассмотрим. Скажу прямо, ничего не скрывая, чтобы мы тут не щелкали каблуками и не кричали «ура», были и недостатки. И на этих недостатках я бы хотел, чтобы сегодня было сосредоточено внимание, потому что в случае военных действий эти недостатки станут критическими, погибнут люди. Этого допустить нельзя.
Проверка проходила в сложных погодных условиях и затронула разные подразделения. По мнению госсекретаря Совета безопасности, система реагирования показала достойный результат. По проблемным вопросам Президент дал военным конкретные поручения.
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