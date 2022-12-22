«Всё как в военное время». Лукашенко рассказал о проверке боеготовности

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я точно знаю, что все было абсолютно закрыто, скрыто. Все как в военное время. Были подняты соответствующие подразделения с определенной задачей. Средства массовой информации, и особенно телевидение, наше общество с этим знакомили. Выход, переправа двух подразделений через Неман и Березину, понтонные мосты, которые должны были возведены быть быстро и обеспечить переход. Также мы прикрывали южное направление силами Денисенко [Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций ВС. – прим. ред.]. Ребята выходили по своим направлениям, не форсировав никаких преград. Меня, конечно, в этих предложениях, которые были внесены на мое рассмотрение, настораживало только одно, из опыта моей службы, марши совершались очень далекие, длительные, больше 100 километров. Меня это напрягало. Ну, знаете, всякое может быть в войну, я согласился. Поэтому мы провели тренировку и учения сил быстрого реагирования в армии. На всякий случай. Все мы должны учиться.