Помощник министра обороны: в Беларусь прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К»

Новости Беларуси. Итоги внезапной комплексной проверки силового блока страны подвели 22 декабря во Дворце Независимости. Главнокомандующему докладывали представители всех ведомств, ответственных за безопасность Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь не только об армии, хотя силы немедленного реагирования тоже проходили проверку, но и о других подразделениях, которые призваны купировать в том числе и внутренние негативные проявления.

Главная цель таких проверок – во-первых, выяснить, где недорабатываем, во-вторых, практически отработать некоторые моменты. Ведь, как известно, танки только на бумаге не буксуют.

Лукашенко: «Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия». Подробности .

Алена Сырова, политический обозреватель: Перемещение будь то белорусской, будь то российской военной техники по нашей территории – чуть ли не единственный ценный повод для публикаций отдельных интернет-авторов и возможность попытаться качнуть наше общество для тех, кто этих чаяний не оставляет последние пару лет. Домыслы, домыслы, домыслы: смотрите, Беларусь готовится к войне. Хотя это, пожалуй, одно из немногих среди пласта информации в сомнительных источниках верных утверждений. Главнокомандующий с него и начал сегодняшнее совещание. Беларусь, как и любая страна, которая хочет мира, действительно готовится к войне.

Что до перемещений техники, то в Минобороны подтверждают: это, действительно, рутина. Тайны никакой никто из этого не делает. Напротив – получите самую актуальную информацию.

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Сегодня прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К», эта партия прибыла на основе межправительственного соглашения в рамках существующего договора о военно-техническом сотрудничестве наших стран, Беларуси и России. И эти комплексы уже поступят в ближайшие дни в те соединения, воинские части, куда они предназначены. Личный состав прошел подготовку. Мы уже освоили эти комплексы, они выполняют задачи. Это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей. Как высокоскоростных, так и низкоскоростных. И на достаточно широком спектре высот.

Все это – планомерная работа над укреплением нашей безопасности.