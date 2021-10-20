Долги и нереальный счёт за электричество. С какими проблемами жители Гомельской области идут на приёмы граждан?

Новости Беларуси. Как потребить 800 киловатт электроэнергии за месяц проживания в скромном общежитии? Нереальные счета получают жители Буда-Кошелево. Со своими жировками молодая мама сегодня, 20 октября, пришла на прием к председателю Гомельского облисполкома Геннадию Соловью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жильцы готовы за свой счет не только купить и установить индивидуальные приборы учета электроэнергии, но и проложить новую проводку. По словам женщины, сегодня ее общежитие просто не отвечает элементарным противопожарным нормам.

Я вас услышал. Мы им дали поручение до 1 декабря разобраться с учетом электрической энергии.

В те же сроки должникам поручено рассчитаться с рогачевским предпринимателем Григорием Сергиеней. Мужчина оказывает транспортные услуги: его бензовоз – хорошее подспорье хозяйствам. Однако платить за помощь вовремя готовы не все. На сегодня долг предприятий составляет 180 тысяч рублей. Например, 20 тысяч рублей задолжал Гомельский мясокомбинат.

Григорий Сергиеня, предприниматель:

Я ездил к тому директору, который был до этого. Четыре раза ездил. Ну, зачем мне это надо? Мне надо и бензин палить свой, и время тратить, которое я бы лучше использовал в целях тех же самых хозяйств, которым я помогаю. Так я еду, жду, чтобы попасть к нему на прием, как к министру какому-нибудь не попасть. А потом он мне говорит: хорошо-хорошо, будем рассчитываться. И с 3 марта по сегодняшний день ничего не рассчитались.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:

Председателям райисполкомов на контроль, чтобы вы выполняли свои обязательства. Как-то несерьезно: столько денег человеку должны. Он же налоги должен платить.