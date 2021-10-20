Министр обороны России: совместное учение «Щит Союза» проведём в 2023 году

Беларусь и Россия утвердили план военного сотрудничества. В Москве прошла совместная коллегия оборонных ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании подвели итоги совместного стратегического учения «Запад-2021». Маневры проходили в сентябре на девяти полигонах в России и на пяти в Беларуси. В них задействовали более 200 тысяч военных и более тысячи единиц боевой техники. Учения прошли оперативно и слажено. И сегодня же, 20 октября, стороны представили новую военную доктрину, по сути – программу сотрудничества на ближайшие годы. Здесь учтены военные угрозы, политическое и экономическое давление Запада. В таких условиях для Союзного государства проведение согласованной военной политики приобретает еще большую актуальность. Первоочередное внимание – региональной группировке войск вооруженных сил двух стран, а также развитию объединенных систем военного назначения. В плане, направленном на укрепление безопасности Союзного государства, – 139 мероприятий.