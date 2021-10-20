Министр обороны России: совместное учение «Щит Союза» проведём в 2023 году

Беларусь и Россия утвердили план военного сотрудничества. В Москве прошла совместная коллегия оборонных ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Россия утвердили план военного сотрудничества. В Москве прошла совместная коллегия оборонных ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заседании подвели итоги совместного стратегического учения «Запад-2021». Маневры проходили в сентябре на девяти полигонах в России и на пяти в Беларуси. В них задействовали более 200 тысяч военных и более тысячи единиц боевой техники. Учения прошли оперативно и слажено. И сегодня же, 20 октября, стороны представили новую военную доктрину, по сути – программу сотрудничества на ближайшие годы. Здесь учтены военные угрозы, политическое и экономическое давление Запада. В таких условиях для Союзного государства проведение согласованной военной политики приобретает еще большую актуальность. Первоочередное внимание – региональной группировке войск вооруженных сил двух стран, а также развитию объединенных систем военного назначения. В плане, направленном на укрепление безопасности Союзного государства, – 139 мероприятий.
Хренин рассказал о новой военной доктрине Беларуси и России: «Мы твердо придерживаемся общих позиций» – читайте здесь.
Сергей Шойгу, министр обороны России:
Утвержден соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение «Щит Союза», которое проведем в 2023 году. В целях развития сотрудничества в сфере безопасности полетов государственной авиации наше оборонное ведомство подготовит предложение по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных фактах авиационных событий с воздушными судами.
Новую военную доктрину двух стран представят для утверждения на очередном заседании Высшего госсовета Союзного государства.