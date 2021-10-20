Хренин рассказал о новой военной доктрине Беларуси и России: «Мы твёрдо придерживаемся общих позиций»

Беларусь и Россия утвердили план военного сотрудничества. В Москве прошла совместная коллегия оборонных ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании подвели итоги совместного стратегического учения «Запад-2021». Маневры проходили в сентябре на девяти полигонах в России и на пяти в Беларуси. В них задействовали более 200 тысяч военных и более тысячи единиц боевой техники. Учения прошли оперативно и слаженно. И сегодня же, 20 октября, стороны представили новую военную доктрину, по сути – программу сотрудничества на ближайшие годы. Здесь учтены военные угрозы, политическое и экономическое давление Запада. В таких условиях для Союзного государства проведение согласованной военной политики приобретает еще большую актуальность. Первоочередное внимание – региональной группировке войск вооруженных сил двух стран, а также развитию объединенных систем военного назначения. В плане, направленном на укрепление безопасности Союзного государства, – 139 мероприятий.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

У нас есть полное понимание ответственности за решение важных вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности. Мы твердо придерживаемся общих позиций по всем актуальным вопросам двусторонней повестки. В ходе коллегии заслушали доклады об организации совместной работы по противодействию героизации нацизма. Считаю, что в сегодняшних реалиях эта тема очень важна для наших стран. Утвердили сегодня план двустороннего сотрудничества на 2022 год министерства обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. В нем максимально учтены предложения российских и белорусских органов военного управления, в основу положены задачи по реализации ранее принятых совместных решений, упор сделан на практические мероприятия.