Хренин рассказал о новой военной доктрине Беларуси и России: «Мы твёрдо придерживаемся общих позиций»

Беларусь и Россия утвердили план военного сотрудничества. В Москве прошла совместная коллегия оборонных ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Россия утвердили план военного сотрудничества. В Москве прошла совместная коллегия оборонных ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заседании подвели итоги совместного стратегического учения «Запад-2021». Маневры проходили в сентябре на девяти полигонах в России и на пяти в Беларуси. В них задействовали более 200 тысяч военных и более тысячи единиц боевой техники. Учения прошли оперативно и слаженно. И сегодня же, 20 октября, стороны представили новую военную доктрину, по сути – программу сотрудничества на ближайшие годы. Здесь учтены военные угрозы, политическое и экономическое давление Запада. В таких условиях для Союзного государства проведение согласованной военной политики приобретает еще большую актуальность. Первоочередное внимание – региональной группировке войск вооруженных сил двух стран, а также развитию объединенных систем военного назначения. В плане, направленном на укрепление безопасности Союзного государства, – 139 мероприятий.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
У нас есть полное понимание ответственности за решение важных вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности. Мы твердо придерживаемся общих позиций по всем актуальным вопросам двусторонней повестки. В ходе коллегии заслушали доклады об организации совместной работы по противодействию героизации нацизма. Считаю, что в сегодняшних реалиях эта тема очень важна для наших стран. Утвердили сегодня план двустороннего сотрудничества на 2022 год министерства обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. В нем максимально учтены предложения российских и белорусских органов военного управления, в основу положены задачи по реализации ранее принятых совместных решений, упор сделан на практические мероприятия.
Новую военную доктрину двух стран представят для утверждения на очередном заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Министр обороны России: совместное учение «Щит Союза» проведём в 2023 году – подробности здесь.