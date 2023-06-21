Где-то раскол общества, а где-то спокойная подготовка. Чем отличаются выборы в Беларуси и США?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь людей в Донбассе и предстоящие выборы в Беларуси. В гостях политолог Вадим Гигин и военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
А что в Штатах? Мы же видим, что там происходит, как идут выборы. Мало того, что вся система выборов устаревшая, она закрыта для наблюдения, в том числе международного. Скандалы, которые происходили, привели к политическому кризису в США, который был разрешен достаточно жестко. Мы помним выборы Байдена. Выборы, которые привели к власти человека… Можно сказать, что вы преувеличиваете, были люди в возрасте на таких должностях. Были, но они вели себя не так, не в такой ситуации, как сейчас.
Григорий Азаренок, СТВ:
Брежнев в 1981 году – живчик по сравнению с тем, что мы сейчас видим. Еще одна тема – угрозы, которые вы видите. Что, как вы считаете, будут делать враги? Уже пора делать эту аналитику выборов.
Вадим Гигин:
У врагов раскол, они предлагают разные стратегии и тактики, как это было накануне референдума 2022 года. Кто-то предлагает на выборы пойти, это все обсуждают. Конечно, есть значительная часть радикалов, которые при поддержке зарубежных спецслужб будут организовывать провокации. Здесь очень многое будет зависеть, как идет СВО. Конечно, исключать провокации нельзя, но мы видим, что готовятся наши службы, вся система обеспечения национальной безопасности, чтобы выборы прошли в спокойной, безопасной обстановке.
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