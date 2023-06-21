Где-то раскол общества, а где-то спокойная подготовка. Чем отличаются выборы в Беларуси и США?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь людей в Донбассе и предстоящие выборы в Беларуси. В гостях политолог Вадим Гигин и военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

А что в Штатах? Мы же видим, что там происходит, как идут выборы. Мало того, что вся система выборов устаревшая, она закрыта для наблюдения, в том числе международного. Скандалы, которые происходили, привели к политическому кризису в США, который был разрешен достаточно жестко. Мы помним выборы Байдена. Выборы, которые привели к власти человека… Можно сказать, что вы преувеличиваете, были люди в возрасте на таких должностях. Были, но они вели себя не так, не в такой ситуации, как сейчас.

Григорий Азаренок, СТВ:

Брежнев в 1981 году – живчик по сравнению с тем, что мы сейчас видим. Еще одна тема – угрозы, которые вы видите. Что, как вы считаете, будут делать враги? Уже пора делать эту аналитику выборов.