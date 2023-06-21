Единый день голосования, подготовка беглых к выборам и белорусские партии. Обсудили эти темы с Вадимом Гигиным

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь людей в Донбассе и предстоящие выборы в Беларуси. В гостях политолог Вадим Гигин и военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова.

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент уже фактически дает старт избирательной кампании. Он говорил с Игорем Карпенко и об информационной. Там стоял сначала организационный, потом вопрос безопасности, а третьий вопрос по важности – информационное обеспечение избирательной кампании. Мы знаем, что и беглые уже готовятся, но они готовятся и террористическими методами, и какими угодно. Тем не менее мы видим, что общество спокойно, ровно движется к единому дню голосования. Какие мысли у вас в связи с этим? Какая сейчас магистральная дорога, что главное?