Единый день голосования, подготовка беглых к выборам и белорусские партии. Обсудили эти темы с Вадимом Гигиным
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь людей в Донбассе и предстоящие выборы в Беларуси. В гостях политолог Вадим Гигин и военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова.
Григорий Азаренок, СТВ:
Президент уже фактически дает старт избирательной кампании. Он говорил с Игорем Карпенко и об информационной. Там стоял сначала организационный, потом вопрос безопасности, а третьий вопрос по важности – информационное обеспечение избирательной кампании. Мы знаем, что и беглые уже готовятся, но они готовятся и террористическими методами, и какими угодно. Тем не менее мы видим, что общество спокойно, ровно движется к единому дню голосования. Какие мысли у вас в связи с этим? Какая сейчас магистральная дорога, что главное?
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Давайте прямо скажем. Президент актуализировал интерес к выборам, потому что люди живут обычной жизнью, они сейчас о выборах не думают. И это хорошо, потому что происходит деполитизация. Но ближе к выборам будет этот интерес. У нас завершается важный этап партийного строительства. Из той информации, которой мы владеем, очевидно, что будет, скорее всего, четыре партии.
Григорий Азаренок:
Змагары плачуць: «зялёных» папрасілі распусціцца.
Вадим Гигин:
Ну, бог с ним. Я вижу, что есть шансы у четырех партий. Можем их назвать. В этой конфигурации они отражают различные политические спектры. Это белорусская партия «Белая Русь», Либерально-демократическая партия Беларуси (вполне законная), Коммунистическая партия Беларуси и Республиканская партия труда и справедливости (сейчас завершается, посмотрим на итоги). Из того реально подтвержденного членства, всех проведенных процедур, съездов мы видим, что четыре партии.
Григорий Азаренок:
Давайте напомним. В конце февраля 2024 года вы, наши дорогие зрители, будете выбирать Советы всех уровней, Палату представителей Национального собрания. И уже из этого, в том числе с учетом вашего выбора, будет формироваться Всебелорусское народное собрание.
Вадим Гигин:
Между этим еще будет сформирован Совет Республики, который выбирается косвенным путем. По восемь депутатов от регионов и восемь, назначаемых Президентом. Всего получается 64. Хотя Президент обычно в ходе каденции Совета Республики полностью свою квоту не выбирает, оставляя про запас, определяя того или иного человека, которого назначает на участок.
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