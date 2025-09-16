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В столице Филиппин пожар уничтожил целый район

16 сентября 2025 05:56
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В столице Филиппин небольшой пожар в деревянном доме привел к катастрофе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Филиппин пожар уничтожил целый район-2

Огонь быстро охватил соседние здания. Спасатели оказались бессильны перед стихией. Пламя полыхало более 10 часов, за это время уничтожив целый район. Сгорели сотни жилых домов, магазинов и учреждений. Более тысячи семей остались без крыши над головой. Чудом обошлось без жертв. Люди успели эвакуироваться.

# Пожар

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