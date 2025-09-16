В столице Филиппин пожар уничтожил целый район

В столице Филиппин небольшой пожар в деревянном доме привел к катастрофе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь быстро охватил соседние здания. Спасатели оказались бессильны перед стихией. Пламя полыхало более 10 часов, за это время уничтожив целый район. Сгорели сотни жилых домов, магазинов и учреждений. Более тысячи семей остались без крыши над головой. Чудом обошлось без жертв. Люди успели эвакуироваться.