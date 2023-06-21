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Что такое вейкбординг? Рассказываем об идеальном занятии в жаркую погоду

21 июня 2023 18:53
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Что такое вейкбординг? Рассказываем об идеальном занятии в жаркую погоду-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Пляжный волейбол? Нет! Да и наряд совсем не подходит. А может, замок из песка построить? Опять мимо. Вейкбординг? А что, хорошая идея. Если вы готовы покорять волны, приглашаю на летние покатушки.

Что такое вейкбординг? Рассказываем об идеальном занятии в жаркую погоду-4

Пляжный сезон в самом разгаре. Пора покорять волну и становиться звездой голубых просторов. Добавьте ярких красок долгожданному уикэнду. Головокружительная гонка по водной глади – то, что нужно жарким летом. Одна доска, а столько впечатлений! Вейкбординг – пропуск в мир экстрима и незабываемых эмоций.

Что такое вейкбординг? Рассказываем об идеальном занятии в жаркую погоду-7

Алексей Чайкин, инструктор-оператор по вейкбордингу:
Вейкбординг это катание на досках, почти то же самое, как сноуборды, только катаемся по воде за канатом. Возможно кататься с четырех лет спокойно. Полностью для мужчин, для женщин, приходят и пожилые люди кататься.

А еще вейкбординг – это настоящая симфония самых разных спортивных направлений. Акробатика, прыжки, слалом – оседлав волну лишь раз, не забудешь никогда. Оттого и поклонников у необычного досуга масса.

Алексей Чайкин:
Этот спорт развивает все группы мышц, всю моторику и рук, и ног. И балансировку развивает, потому что здесь надо тоже ловить баланс.

Что такое вейкбординг? Рассказываем об идеальном занятии в жаркую погоду-10

Сальто, вращения, поднятие платформ – поездка вдоль берега как безудержный танец в такт волшебной мелодии природы. Кстати, чтобы примерить на себя роль смелого Посейдона, совсем не обязательно уметь плавать.

Алексей Чайкин:
Главное – не бояться воды, потому что мы даем жилеты спасательные. Они полностью держат на воде, доска тоже не тонет.

Что такое вейкбординг? Рассказываем об идеальном занятии в жаркую погоду-13

Обучение сначала проходит либо на траве, либо на пирсе. Мы людей учим на суше, как мы будем вставать, что мы будем делать на воде. Потом инструкторы запускают людей в воду, и мы потихоньку начинаем учиться на воде, на маленькой скорости. Максимальная скорость, которая вообще возможна, примерно 45 км/час. Но на этой скорости у нас никто не катается. У нас все катаются примерно 27-28 км/час.

Найдите баланс и бегом покорять морские просторы!

# Экстрим # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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