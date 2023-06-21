Что такое вейкбординг? Рассказываем об идеальном занятии в жаркую погоду

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Вероника Макаревич, ведущая: Пляжный волейбол? Нет! Да и наряд совсем не подходит. А может, замок из песка построить? Опять мимо. Вейкбординг? А что, хорошая идея. Если вы готовы покорять волны, приглашаю на летние покатушки.

Пляжный сезон в самом разгаре. Пора покорять волну и становиться звездой голубых просторов. Добавьте ярких красок долгожданному уикэнду. Головокружительная гонка по водной глади – то, что нужно жарким летом. Одна доска, а столько впечатлений! Вейкбординг – пропуск в мир экстрима и незабываемых эмоций.

Алексей Чайкин, инструктор-оператор по вейкбордингу:

Вейкбординг – это катание на досках, почти то же самое, как сноуборды, только катаемся по воде за канатом. Возможно кататься с четырех лет спокойно. Полностью для мужчин, для женщин, приходят и пожилые люди кататься.

А еще вейкбординг – это настоящая симфония самых разных спортивных направлений. Акробатика, прыжки, слалом – оседлав волну лишь раз, не забудешь никогда. Оттого и поклонников у необычного досуга масса.

Алексей Чайкин:

Этот спорт развивает все группы мышц, всю моторику и рук, и ног. И балансировку развивает, потому что здесь надо тоже ловить баланс.