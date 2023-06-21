Что такое вейкбординг? Рассказываем об идеальном занятии в жаркую погоду

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Вероника Макаревич, ведущая:
Пляжный волейбол? Нет! Да и наряд совсем не подходит. А может, замок из песка построить? Опять мимо. Вейкбординг? А что, хорошая идея. Если вы готовы покорять волны, приглашаю на летние покатушки.
Пляжный сезон в самом разгаре. Пора покорять волну и становиться звездой голубых просторов. Добавьте ярких красок долгожданному уикэнду. Головокружительная гонка по водной глади – то, что нужно жарким летом. Одна доска, а столько впечатлений! Вейкбординг – пропуск в мир экстрима и незабываемых эмоций.
Алексей Чайкин, инструктор-оператор по вейкбордингу:
Вейкбординг – это катание на досках, почти то же самое, как сноуборды, только катаемся по воде за канатом. Возможно кататься с четырех лет спокойно. Полностью для мужчин, для женщин, приходят и пожилые люди кататься.
А еще вейкбординг – это настоящая симфония самых разных спортивных направлений. Акробатика, прыжки, слалом – оседлав волну лишь раз, не забудешь никогда. Оттого и поклонников у необычного досуга масса.
Алексей Чайкин:
Этот спорт развивает все группы мышц, всю моторику и рук, и ног. И балансировку развивает, потому что здесь надо тоже ловить баланс.
Сальто, вращения, поднятие платформ – поездка вдоль берега как безудержный танец в такт волшебной мелодии природы. Кстати, чтобы примерить на себя роль смелого Посейдона, совсем не обязательно уметь плавать.
Алексей Чайкин:
Главное – не бояться воды, потому что мы даем жилеты спасательные. Они полностью держат на воде, доска тоже не тонет.
Обучение сначала проходит либо на траве, либо на пирсе. Мы людей учим на суше, как мы будем вставать, что мы будем делать на воде. Потом инструкторы запускают людей в воду, и мы потихоньку начинаем учиться на воде, на маленькой скорости. Максимальная скорость, которая вообще возможна, примерно 45 км/час. Но на этой скорости у нас никто не катается. У нас все катаются примерно 27-28 км/час.
Найдите баланс и бегом покорять морские просторы!