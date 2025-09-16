В Польше начались учения сил территориальной обороны «Огненный шторм»

В них участвуют 2,5 тысячи военнослужащих и 230 единиц техники. Целью является отработка действий при нападении противника, мобилизация и переброска солдат к зоне конфликта. Учебные бои будут вестись до 18 сентября возле границ с Беларусью и Украиной. Как заявили в Минобороны, эти маневры являются частью международных учений НАТО, которые в эти дни проходят в Польше.