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В Польше начались учения сил территориальной обороны «Огненный шторм»

16 сентября 2025 05:59
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В Польше начались учения сил территориальной обороны под названием «Огненный шторм», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше начались учения сил территориальной обороны «Огненный шторм»-2

В них участвуют 2,5 тысячи военнослужащих и 230 единиц техники. Целью является отработка действий при нападении противника, мобилизация и переброска солдат к зоне конфликта. Учебные бои будут вестись до 18 сентября возле границ с Беларусью и Украиной. Как заявили в Минобороны, эти маневры являются частью международных учений НАТО, которые в эти дни проходят в Польше. 

# Польша # Военные учения

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