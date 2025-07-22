Новости по тегу #Марьяна Наумова

«И там, где мы бывали, к сожалению, гибли мои коллеги – военные корреспонденты. И, наверное, единственное, что меня оберегает, это не РЭБ, определитель дронов и бронежилет. Это действительно, знаешь, вот это, наверное, что сделаны вот эти добрые дела».
«Самое главное – это выстраивать честный, справедливый диалог с молодежью, убирать вот этих конъюнктурщиков, тех, кто делают все ради отчета».
«Но они люди военные, подневольные, и, конечно, как скажут, так они будут выполнять свою работу, свои задачи».
«Помог ты кому-то у себя на улице, сделал ты что-то для своего дома, для своей деревни, для своего города. Какая-то команда наша выиграла, кто-то что-то еще хорошее сделал».
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