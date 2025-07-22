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Новости по тегу #Марьяна Наумова

Наумова о важности помощи нуждающимся: ты в один день можешь оказаться в трусах – помогайте людям
22 июля 2025 19:35

Наумова о важности помощи нуждающимся: ты в один день можешь оказаться в трусах – помогайте людям

Наумова о работе с молодёжью: они не тупые суслики, которых можно провести вокруг пальца
22 июля 2025 19:30

Наумова о работе с молодёжью: они не тупые суслики, которых можно провести вокруг пальца

Наумова про СВО: бойцы устали, очень хотят домой, все мыслят о семье и нормальной мирной жизни
22 июля 2025 19:07

Наумова про СВО: бойцы устали, очень хотят домой, все мыслят о семье и нормальной мирной жизни

Наумова: россияне сегодня понимают, что патриотизм – не футболка с Путиным, а правильные дела
22 июля 2025 18:26

Наумова: россияне сегодня понимают, что патриотизм – не футболка с Путиным, а правильные дела

Марьяна Наумова: у нас сейчас много новых прекрасных героев – гражданских, военнослужащих, медиков
05 января 2024 20:10

Марьяна Наумова: у нас сейчас много новых прекрасных героев – гражданских, военнослужащих, медиков

«Я хочу на СВО!» Военкор Первого канала о роли женщины в современной войне
17 августа 2023 18:49

«Я хочу на СВО!» Военкор Первого канала о роли женщины в современной войне

«Они больше всего потрясают». Марьяна Наумова рассказала, что собой представляют современные русские солдаты
17 августа 2023 18:30

«Они больше всего потрясают». Марьяна Наумова рассказала, что собой представляют современные русские солдаты

«В дом залетела «градина», ребёнка разорвало на куски». Ужасные истории от жителей Донецка
17 августа 2023 18:25

«В дом залетела «градина», ребёнка разорвало на куски». Ужасные истории от жителей Донецка

Военкор Марьяна Наумова: если со мной что-то случится, мне будет не стыдно умереть
17 августа 2023 18:00

Военкор Марьяна Наумова: если со мной что-то случится, мне будет не стыдно умереть

«Донбасс – это мой второй дом». Почему девушка решила переехать на место боевых действий?
21 июня 2023 19:17

«Донбасс – это мой второй дом». Почему девушка решила переехать на место боевых действий?

Военкор Первого канала: диванные критики хайпятся на теме СВО, я абсолютно это не поддерживаю
21 июня 2023 19:12

Военкор Первого канала: диванные критики хайпятся на теме СВО, я абсолютно это не поддерживаю

Сильнейшая девочка планеты: 16-летняя россиянка установила мировой рекорд в жиме лежа
06 марта 2016 12:07

Сильнейшая девочка планеты: 16-летняя россиянка установила мировой рекорд в жиме лежа