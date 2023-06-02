Белоконев: «Я не завидую стране, которая возьмёт на себя ответственность вторгнуться на нашу территорию»

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это не просто спецпропагандист, это больной человек. Бескровно, еще как-то взять… Попробуйте, если вы считаете, что это бескровно. Я слышал разные выступления разных аналитиков, в том числе и польских генералов, которые говорили, что Гитлер на 3 день у Минска был, за 5 дней до Смоленска дойдем и так далее. Уже не то время. На сегодня Вооруженные Силы Республики Беларусь оснащены достаточно серьезным оружием. Во-вторых, они мобильны. У нас не такое количество техники, которое сложно перебросить. У нас силы специальной операции за одну ночь могут быть перекинуты в любую точку нашей страны. Более того, современные вертолеты, которые позволяют (у нас маленькая страна) перекидывать обратно до 80 человек, если снять дополнительный бак.

Только безумные люди могут такое говорить. У нас есть системы… Высокоточное оружие. Я не говорю про авиацию. Это и «Полонез», и «Искандер», другие артиллерийские системы. Поэтому если у него есть понимание «бескровно», то ради бога. Если кто-то сунется, не дай бог, умрет мирный белорус… Я не завидую стране, которая возьмет на себя ответственность вторгнуться на нашу территорию. И поляки на сегодня, имея свою 122-тысячную армию, в которой 45 тысяч лиц гражданского персонала, тоже это прекрасно понимают, потому что когда говорят, что 36-тысячная группировка стоит на границе с Беларусью… Давайте откинем от этой группировки тыл, вооружение, связь, обеспечивающие структуры различные и посмотрим, сколько штыков останется, которые пойдут в атаку. Пусть попробуют. Кто хочет лечь на белорусской земле – пожалуйста. У нас есть кладбища, мы их содержим.

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