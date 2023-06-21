«Естественным образом снижается аппетит». Как избавиться от лишних килограммов без диет?

Долой стереотипы. Нужно любить и принимать себя в любом весе и теле. Именно это пропагандируют приверженцы бодипозитива. Но не все так однозначно. У этого движения есть как сторонники, так и противники. Некоторые полагают, что за таким ярким словом скрывается много проблем – оправдание собственной лени или серьезные проблемы со здоровьем. О плюсах и минусах бодипозитива поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Скажите, вы как астролог, вам наверняка приходится консультировать женщин, которые, может быть, имеют неудовлетворенность своей личной жизнью, какими-то успехами своими. Звезды могут подсказать те элементы, точки в харизматичности человека, на которые ему прямо вы можете смело указать, и он уходит от вас с курсом, как двигаться?

Мария Пилипец, астролог, преподает основы правильного питания:

Я вас поняла. У меня есть даже своя выведенная формула стройности, я называю ее астра-стройность. Как мне здесь помогают звезды? По гороскопу я вижу внутренние ожидания человека от внешних обстоятельств. Если человек позволяет себе проживать свою природу, что не каждый в наше время может, то есть не идет за какими-то трендами социума, а удовлетворяет свои истинные потребности, то естественным образом снижается аппетит. То есть я противница диет, хотя на них сама сидела более 14 лет. Но из горького опыта я скажу, что диеты не работают, пока вы не закроете свои внутренние и эмоциональные потребности. Очень важно быть в контакте с телом. Я услышала, как женщина говорит: «Я могу не успеть покушать за день, не высыпаюсь». Тело откликается на любовь к себе подобно тому, как маленький ребенок. Вы будете воспитывать его кнутом либо любовью.