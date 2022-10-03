«Мы даём возможность нашим зрителям понять». Пранкер Лексус объяснил суть своей работы

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Алексей, мы пытаемся объяснить, что есть правда, что есть ложь. Ваша профессия заключается в том, чтобы лгать, чтобы вывести на правду.

Лексус, журналист-пранкер (Россия):

Говорить неправду, чтобы получить ту информацию, которая является общественно значимой. Что касается наших методов, я могу здесь привести в пример работу разведчиков. Им тоже приходится иногда говорить неправду, какую-то легенду использовать для этого. Алена Сырова, СТВ:

Но разведчики работают в интересах того или иного государства, а вы работаете в интересах общества? Лексус:

Я работаю в интересах российского общества. Тут всегда будет важно, какая мотивация у человека. Потому что, как всегда было принято, у них есть шпионы, у нас – наши разведчики… Это уже новые медиа, которые присутствуют в пространстве, они зачастую заменяют традиционные методы журналистики. Мы от этого никуда не уйдем. Если наши оппоненты используют подобные методики, а бывает гораздо хуже, то почему мы не можем пользоваться тем же самым? Кирилл Казаков:

То, что вы признаете, что говорите неправду. Вы не думаете, что вы подменяете понятие у зрителя, читателя? Он видит, что можно лгать, и не верит уже никому.