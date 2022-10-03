«Мы даём возможность нашим зрителям понять». Пранкер Лексус объяснил суть своей работы
Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Алексей, мы пытаемся объяснить, что есть правда, что есть ложь. Ваша профессия заключается в том, чтобы лгать, чтобы вывести на правду.
Лексус, журналист-пранкер (Россия):
Говорить неправду, чтобы получить ту информацию, которая является общественно значимой. Что касается наших методов, я могу здесь привести в пример работу разведчиков. Им тоже приходится иногда говорить неправду, какую-то легенду использовать для этого.
Алена Сырова, СТВ:
Но разведчики работают в интересах того или иного государства, а вы работаете в интересах общества?
Лексус:
Я работаю в интересах российского общества. Тут всегда будет важно, какая мотивация у человека. Потому что, как всегда было принято, у них есть шпионы, у нас – наши разведчики… Это уже новые медиа, которые присутствуют в пространстве, они зачастую заменяют традиционные методы журналистики. Мы от этого никуда не уйдем. Если наши оппоненты используют подобные методики, а бывает гораздо хуже, то почему мы не можем пользоваться тем же самым?
Кирилл Казаков:
То, что вы признаете, что говорите неправду. Вы не думаете, что вы подменяете понятие у зрителя, читателя? Он видит, что можно лгать, и не верит уже никому.
Лексус:
Нужно к любой информации подходить критически, иметь свою голову на плечах. Нельзя верить всему на 100 %, потому что нужно каждую информацию проверять на предмет того, кому это выгодно.
Кирилл Казаков:
Ваши «поступки» начинают цитировать, в том числе, официальные агентства: РИА Новости, БелТА, которые раньше выверялись почти под лупой до самого последнего слова о том, что есть правда. Я говорю, что вы забираетесь в те сферы правдивой журналистики, которой раньше верили, как, например, газете «Правда» в 1970 году.
Лексус:
Но при этом мы не говорим, что нужно полностью опираться на нашу точку зрения. И не говорим нашим зрителям, что смотрите, человек, с которым мы беседуем, говорит чистую правду. Потому что он тоже может лукавить. Мы просто показываем: смотрите, человек, который не общается с прессой, говорит это в частном разговоре. Это общественно важная информация. Мы даем возможность нашим зрителям понять и подумать, действительно ли это соответствует правде. Сейчас вы перечислили СМИ, я еще в этот ряд могу добавить вашего министра иностранных дел, который тоже несколько раз нас цитировал касательно информации, которая была общественно важна для вашей республики. Он считал, что это правда. Какие-то официальные лица тоже считали это правдой. Нельзя в последнее время все воспринимать за чистую монету. Нужно всегда относиться к любой информации критически. И, конечно, понимать, кому то или иное действие или та или иная фраза выгодны.
Алена Сырова:
То есть не все ваши разговоры тоже можно считать подлинными?
Лексус:
Мы даем вам возможность судить самим, как это есть на самом деле: говорит нам собеседник правду или нет.
Алена Сырова:
И действительно ли собеседник тот, о котором идет речь.
Кирилл Казаков:
По мне, это параллельная информационная реальность.
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