«Интереснее читать сказки, чем статью в газете». Как журналистам бороться с фейками?

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Мне кажется, что вы правильно говорили по поводу недорабатываем и по поводу этой связки: журналист и власть. Президент, помните, последний раз сказал: не ждать. Одна из наших основных проблем, о которой мы говорим уже десятилетиями – это отсутствие этой нормальной связки. И вы как журналист это прекрасно знаете. Что-то происходит – нам не всегда удается очень быстро найти спикера. Алена Сырова, СТВ:

Более того, нам даже вот с точки зрения телевизионной специфики, конечно же, нужно предоставить тот самый синхрон человека, уполномоченного заявить. Мы не может сказать, выйти как авторы в Telegram-каналах.

Кирилл Казаков, СТВ:

Проще. Включил камеру, вот мы встали с тобой вдвоем и рассказали: это правда или нет. И нам поверят больше. Ирина Акулович:

Но вы же не источник информации. Кирилл Казаков:

Но могу стать.

Алена Сырова:

Или написали у себя в Telegram-канале, что у нас есть информация. В связи с этим у меня вопрос: может быть, нам сейчас на время этих всех тревожных волнений в нашем информпространстве как-то запретить, ужесточить любое упоминание и спекуляцию по военной тематике? Кирилл Казаков:

Я переведу: цензуру ввести. Алена Сырова:

Это касается практически всех авторов, которые есть.

Валентина Ражанец, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Давайте начнем с того, что каждый журналист понимает, чем слово наше отзовется. Кирилл Казаков:

К сожалению, не каждый. Валентина Ражанец:

Должен понимать.

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Есть же политически ангажированные и проплаченные Западом люди. Валентина Ражанец:

Это другая история. Но лучший противовес фейку – это знание правды. Как сказал уважаемый Анатолий Анатольевич, каждый, кто призван уже сейчас на сборы, знает, что это фейк. Если мы будем вооружены знанием вот этой всей подноготной, той, доступной, значит мы посомневаемся в этом фейке. Кирилл Казаков:

Вы, по сути, призываете к сарафанному радио…